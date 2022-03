New York, stop al pass vaccinale per l'ingresso ai concerti

Con la regressione della pandemia nella gran parte dei paesi occidentali, stanno iniziando a cadere le restrizioni adottate dalle amministrazioni per arginare la diffusione del virus da SarS-Cov-2. La città di New York, che fu tra le prime, lo scorso marzo, a richiedere il certificato di vaccinazione per accedere a eventi pubblici come gli spettacoli di musica dal vivo, ha fatto sapere che da domani, lunedì 7 marzo, l’ingresso ai live sarà garantito a tutti gli spettatori, a prescindere dal fatto che si siano sottoposti al ciclo completo di immunizzazione.