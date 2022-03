Guerra in Ucraina, il rock condanna Putin

A undici giorni dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, si fa sempre più netta la posizione della comunità musicale occidentale nei confronti del Cremlino: dopo aver azzerato i propri impegni dal vivo a Mosca e dintorni, le star del rock americane, inglesi ed europee si sono espresse esplicitamente contro l’operazione militare voluta e attuata dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin.

Sting, sui propri canali social ufficiali, ha reso disponibile una nuova versione del suo classico del 1985 "Russian" in supporto alla popolazione di Kiev:

Visualizza questo post su Instagram

“Ho cantato questa canzone molto raramente da quando è stata scritta, perché non avrei mai pensato che sarebbe tornata attuale", premette il già leader dei Police nella clip: “Alla luce della sanguinosa e tristemente sbagliata decisione di un uomo di invadere un vicino pacifico e non minaccioso, la canzone è, ancora una volta, un appello alla nostra comune umanità. [Questa canzone è dedicata] ai coraggiosi ucraini che combattono contro questa brutale tirannia, e anche ai tanti russi che stanno protestando contro questo oltraggio nonostante la minaccia di arresto e reclusione. Fermate la guerra”.

I Rammstein, che negli ex paesi dell’est hanno da sempre un grande seguito, si sono detti “scioccati dall’attacco perpetrato dal governo russo”. “Vogliamo esprimere il nostro supporto al popolo ucraino, per il quale in questi giorni proviamo molto dispiacere”, ha scritto sui propri canali social il gruppo di Till Lindemann: “Tutti noi conosciamo entrambi i paesi [coinvolti nel conflitto], dove abbiamo amici, colleghi e affetti. Riconosciamo la disperazione che molti fan russi possono provare di fronte alle azioni del loro governo, per questo vogliamo ricordare che l'umanità è condivisa sia dai cittadini russi che da quelli ucraini”.

Da Berlino a Detroit: l’icona dell’r&b Stevie Wonder ha espresso senza mezzi termini il suo supporto al governo guidato da Volodymyr Zelensky in quella che lo stesso artista ha definito “una battaglia per l’anima del mondo”. “Potremo sopravvivere se l’Ucraina non riuscirà a farlo?”, si domanda la voce di “Songs in the Key of Life” in video messaggio: “Siamo sorpresi che le forze del male siano vive e aggressive nel mondo di oggi? Non sono sorpreso, e nessuno dovrebbe esserlo. Questa guerra non riguarda solo l’Ucraina: è una battaglia per l’anima del mondo. Mentre stiamo parlando le forze del male stanno avanzando. Abbiamo visto e stiamo vedendo cosa sono capaci di fare. Non importa da quale paese provengano o di quale colore siano: queste forze stanno minacciando la sovranità di un paese e la sicurezza di tutti gli altri. Quali altre tragedie serviranno per far cessare questa aggressione? L’odio non ha colore, né parte. L’avidità non risponde che a sé stessa. Sono noi, la gente, possiamo prevenire la terza guerra mondiale. Dobbiamo resistere, per uccidere l’odio prima che lui uccida noi. Credo nel potere delle persone, di tutte le persone. Fermiamo l’odio immediatamente”.

UKRAINE, YOU AND I…. THE WORLD pic.twitter.com/6Cx6VixxzU — Stevie Wonder (@StevieWonder) March 4, 2022

Una stoccata all’informazione russa l’ha tirata anche Duncan Jones, figlio di David Bowie. Il regista di “Moon”, rispondendo a un tweet (poi disabilitato dalla piattaforma di microblogging) di Russia Today, che - all’indomani della invasione - aveva utilizzato un verso di “Space Oddity” (“Ground control to Major Tom”) nel commentare la prospettiva di deterioramento delle relazioni tra l’ente spaziale americano, la NASA, e quello russo.

“E’ la canzone sbagliata”, ha scritto Jones, postando due cuori e la bandiera ucraina e rispondendo con uno stralcio del testo di “Heroes”.

“In questo momento si sta verificando una catastrofe, e sto dalla parte del popolo ucraino in questo momento orribile della storia”, scritto Nick Cave in uno dei post del suo sito di contatto con i fan Red Hand Files: “Niente mi piacerebbe di più di suonare a Kiev, e non vedo l'ora di farlo. Ho anche dei fan meravigliosi in Russia e so, attraverso i messaggi che mi arrivano, che sono in molti ad opporsi con veemenza alle azioni del regime di Putin. Se potessi suonare anche per loro, lo farei”. Cave, tuttavia, come molti altri artisti internazionali ha cancellato i suoi show in Russia: "In questo momento restiamo uniti al popolo ucraino e a tutti coloro che amano la libertà e i principi dell'autodeterminazione, e che vogliono vivere in pace e sicurezza con i loro vicini”.

"Prego per amore, pace e sicurezza in questo momento travagliato, che nessuno di noi avrebbe mai immaginato", ha scritto Lenny Kravitz sui propri account social: "Siate forte e lasciate che l'amore regni. Dobbiamo sempre ricordare che siamo un popolo, una famiglia".

My heart aches for everyone in Ukraine right now. I send all of my prayers for love, peace and safety during this tumultuous & unimaginable time. Stay strong, and let love rule. We must always remember we are one people, one family. pic.twitter.com/iEtPi9LM5L — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) March 2, 2022

"E' scioccante vedere così tanti ucraini uccisi in una guerra del tutto inutile iniziata deliberatamente in Europa", ha commentato Peter Gabriel: "Questa invasione è la decisione barbara di un solo uomo. E’ un crimine di guerra e, qualunque cosa accada, chi l’ha attuato non dovrebbe mai più essere autorizzato a lasciare il territorio russo”.

Very shocked to see so many Ukrainians being killed, a totally unnecessary war being deliberately started in Europe. This invasion is one man’s barbaric decision.

This action is a war crime, and whatever else happens, he should never be allowed to leave Russian soil again.

- pg — Peter Gabriel (@itspetergabriel) February 24, 2022

“Il mio cuore è spezzato”, ha commentato Amanda Palmer: “So di avere amici in Russia, Ucraina, Polonia, Turchia e in altri paesi. Il mio amore va a quella parte del mondo. Deve essere spaventoso. Noi siamo qui: se avete bisogno di aiuto, conforto, un abbraccio o di parlare, noi ci siamo”.

my heart is cracking. i know i have a few followers in russia, ukraine, poland, turkey and thereabouts. my love is going to everyone in your part of the world. it must be frightening.



we are here. if you need help, acknowledgment, a digital hug, words….we are here. talk to us. pic.twitter.com/7liFNlojdF — Amanda Palmer 🎹 (@amandapalmer) February 24, 2022

Al coro di solidarietà nei confronti del popolo ucraino si sono aggiunti i Garbage, Yannis Philippakis dei Foals, Oli Sykes dei Bring Me The Horizon, i Duran Duran, Alex Kapranos dei Franz Ferdinand, Yungblud (che, come gli stessi Franz Ferdinand, ha fatto sapere di aver cancellato i propri concerti in Russia previsti per la prossima estate), Liam Gallagher e Miley Cyrus, oltre che ha big come David Gilmour dei Pink Floyd, Elton John (che si è detto “affranto nel vedere l’esplosione di questo conflitto”, dichiarandosi pronto a “sostenere la cessazione delle ostilità in modo da permettere agli aiuti umanitari di raggiungere chi ne ha disperatamente bisogno”), Madonna (che, definendo l’invasione dell’Ucraina “inutile”, ha espresso solidarietà a Zelensky accusando Putin di aver violato “ogni forma di diritto umano”), Paul McCrtney e Stevie Nicks dei Fleetwood Mac.

C’è anche qui, purtroppo, il conflitto lo sta vivendo sulla propria pelle. E’ il caso degli ucraini Jinjer, una delle band di spicco sul panorama metal europeo originaria di Donetsk, una delle province da tempo nel centro della crisi geopolitica sfociata nelle ostilità: la formazione, che aveva in programma un lungo tour tra Stati Uniti e Canada, è stata costretta a cancellare i propri programmi da vivo, ma - rassicurando i fan circa la propria sicurezza - ha prima condannato l’operazione militare (“Niente può giustificare la violenza e la morte di innocenti, ed è esattamente quello che sta accadendo in questi giorni nel nostro paese”), poi attivato - attraverso il proprio sito Web - una campagna di sostegno ai propri connazionali per mezzo di una speciale linea di merchandise.