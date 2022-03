Matteo Bocelli: il primo brano in italiano è firmato da Mahmood

Dopo “Fall on me”, “Solo” e ”Close", Matteo Bocelli torna con “Dimmi”, il suo primo singolo in italiano. Questo debutto vede la co-scrittura di Mahmood (che firma il pezzo insieme a Matteo e Sylvia Tofany), la produzione di Jesse Shatkin (Kelly Clarkson, Camila Cabello, Julia Michaels) e il missaggio di Josh Gudwin (Elton John, J Balvin, Justin Bieber). Il brano è accompagnato da un video diretto dal regista statunitense Eric Ogden (Motel, The Call, Nocturne). Nella clip, che è stata girata sul rooftop di Brooklyn a New York, si racconta una storia d'amore con protagonisti una ragazza e lo stesso cantante.

Intanto Matteo Bocelli si conferma molto richiesto all'estero. L’ospitata nel programma americano “Kelly Clarkson Show” con “Close”, in onda sulla NBC, è stata solo l’ultima partecipazione a uno show americano per Matteo, arrivata dopo le performance nel celebre “Good Morning America” e nei due speciali natalizi della PBS alla presenza del Presidente degli Stati Uniti Biden e consorte e della CNN. 23 anni, figlio del tenore italiano più amato al mondo, Matteo Bocelli è seguito dal prestigioso Maverick Management (lo stesso di Madonna, U2, The Weekend, Paul McCartney e tanti altri) e ha chiuso il suo primo contratto discografico con la Capitol Records, la storica etichetta americana che nel suo roster conta nomi come Paul McCartney, Katy Perry e Norah Jones. Ha iniziato a studiare pianoforte all'età di sei anni. Nonostante l'attenzione internazionale (è stato protagonista della campagna mondiale di Guess insieme a Jennifer Lopez e testimonial Bulgari watches), continua il suo percorso di studi ed è prossimo alla Laurea al Conservatorio di Lucca.