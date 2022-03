La meravigliosa vulnerabilità dei Placebo

C’è sempre più attesa per l’uscita di “Never Let Me Go”, l'ottavo album in studio dei Placebo, che arriva a distanza di nove anni dal precedente "Loud Like Love". Si tratta del primo album registrato dalla band ufficialmente come un duo, composto dai soli Brian Molko e Stefan Olsdal dopo l'abbandono del batterista Steve Forrest nel 2015. Il lavoro uscirà il 25 marzo, ma intanto il gruppo ha pubblicato una gemma dell’album: si tratta di “Happy Birthday In The Sky”. Il pezzo ha un sound malinconico e struggente: la parte strumentale finale, in ascesa, è da brividi. Non è un caso che per Brian Molko e Stefan Olsdal sia uno dei momenti più emozionanti e liberatori del disco.

“Happy Birthday In The Sky” segue i precedenti singoli “Beautiful James”, “Surrounded By Spies” e “Try Better Next Time”, ognuno dei quali racconta le diverse facce musicali della band. Ma anche sul lato testuale ci sono tanti punti di riflessione: se i primi trattavano tematiche come la responsabilità personale, la saturazione tecnologica e il posto dell’umanità nel mondo, “Happy Birthday In The Sky” è un brano d’amore catartico, dedicato a chi non c’è più. La più grande forza dei Placebo, sin dalla loro fondazione, è sempre stata quella di raccontare in modo profondo e poetico la vulnerabilità umana. “‘Happy Birthday In The Sky’, per me, è uno dei momenti nel disco che più spezzano il cuore – ha raccontato Molko - il titolo viene da un'espressione che uso ormai da tempo. Quando auguro buon compleanno a persone che non sono più con noi, è un modo di comunicare la sofferenza. Comunica quel senso di perdita, di disperazione, come se una parte del tuo corpo e della tua anima fosse stata strappata via ingiustamente. Ti struggi e attendi".

Continuando a proposito del nuovo singolo dei Placebo, Molko aggiunge: "Ciò che penso è che si tratti di qualcosa di intenso dal punto di vista emotivo, di così viscerale da poter comunicare in modo davvero potente con l'ascoltatore. Ed è proprio ciò che mi interessa fare, a ogni costo. Finché la canzone commuove le persone, ogni sacrificio fatto per arrivare a quel punto mi sta bene. Non è un male avere queste emozioni, ti fanno sentire davvero vivo".