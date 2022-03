Il duro consiglio di David Crosby ai giovani artisti

A margine di una recente intervista per Stereogum, a David Crosby è stato chiesto qual è il consiglio che darebbe ai nuovi artisti. Con un conciso e severo messaggio, l’ex CSN&Y ha risposto: "Non diventare un musicista”. Il motivo di tale suggerimento è attribuile alla sfiducia che Crosby nutre riguardo al futuro dell'industria discografica e alla sua posizione critica nei confronti delle piattaforme di streaming, accusate dall’80enne musicista californiano di non pagare abbastanza gli artisti.

“Non mi piace Spotify. Non mi piace nessuno dei servizi di streaming, perché non ci pagano correttamente”, ha affermato David Crosby, che lo scorso gennaio si era detto “orgoglioso” della decisione di Neil Young di rimuovere la propria musica dal servizio svedese a causa della presenza del podcast "The Joe Rogan Experience”. Crosby, che successivamente insieme a Stephen Stills e Graham Nash ha chiesto a Spotify di togliere dalla piattaforma le opere del supergruppo un tempo con loro formato, ha aggiunto: “Non va bene. Non è giusto che si prendano metà di quello che mi spetta e soprattutto non va bene che rendano incredibilmente difficile per i giovani artisti entrare nel mercato. Loro non guadagnano nulla, è sbagliato. Non mi piacciono, ci derubano, e non apprezzo nemmeno il livello di qualità del prodotto. Ma sembra che non abbiano intenzione di cambiare”. E ancora:

“'Non diventate musicisti’: sapete quanto sia orrendo per me, da dire? Quanto vorrei non doverlo dire, a gente di talento, giovani con gli occhi che brillano, come alle Becca Stevens e Michelle Willis o ai Michael League di questo mondo? O a mio figlio James? Non vorrei dirlo, ed è la verità. Ma non nutro alcuna speranza”.

Spiegando che continuerà a fare musica, nel corso dell'intervista a Stereogum, Crosby ha poi affermato: “Io e mio figlio James continuiamo comunque a fare dischi, perché amiamo farlo e crediamo che la musica sia una forza trainante. In questi tempo difficile le persone hanno bisogno di qualcosa per risollevarsi. Faccio musica perché la musica fa stare meglio le persone, e le rende felici”.