Secondo Gene Simmons dei Kiss, Kanye West è “fuori di testa”

In questi giorni Kanye West ha fatto parlare di sé dopo aver pubblicato il nuovo videoclip del singolo in collaborazione con The Game, “Eazy”. Nel filmato si vede una versione in plastilina di Pete Davidson, attuale compagno dell'ex moglie dell’artista di Atlanta Kim Kardashian, fare una gran brutta fine. “God saved me from that crash / Just so I can beat Pete Davidson's ass (who?)”, recita addirittura un passaggio del brano.

Sull’ultima clip del rapper, che ormai ha cambiato nome in Ye, e sulle sue uscite si è espresso recentemente anche Gene Simmons. Il bassista dei Kiss, avvicinato da un reporter di TMZ mentre si trovava al Kings Road Cafe di Los Angeles, parlando di West e dei suoi comportamenti nei confronti di Kim Kardashian - come riportato da Blabbermouth - ha dichiarato:

“Per la cronaca, Kanye è un artista di talento. Non c’è dubbio. È fuori di testa. Quella è sua moglie, la madre dei suoi figli. C'è qualcosa di clinicamente sbagliato in lui, come ha ammesso lui stesso”.

Come testimoniato dal video della conversazione pubblicato dal sito di gossip e intrattenimento e riportato di seguito, alla domanda se pensa che Kim Kardashian e Pete Davidson dovrebbero presentare un ordine restrittivo contro Kanye West, Simmons ha aggiunto: “Non è necessario farlo. Pete è un ragazzo simpatico, fa la cosa giusta. Ignorarlo. A un certo punto, se tutti si comportano male, vengono presi a schiaffi”.