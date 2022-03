I Papa Roach hanno ancora qualcosa da tirar fuori

Ormai in circolazione da quasi trent’anni, nel corso della loro carriera i Papa Roach hanno dato prova di un’evoluzione continua imponendosi, fin dal primo album “Old friends from young years” del 1997, con lavori alternative rock che hanno saputo mischiare il rap con il metal o l’hip-hop e spingersi anche verso il pop e l’elettronica.

A distanza di tre anni dal precedente disco “Who do you trust?”, che ha visto la band californiana cercare come sempre di andare oltre i propri limiti, Jacoby Shaddix e soci tornano con nuove ansie, pensieri e timori interiori da tirar fuori e condividere con i fan attraverso un altro progetto liberatorio. La nuova prova sulla lunga distanza dei .Papa Roach, annunciata in questi giorni in concomitanza con l’uscita dell’ennesima anticipazione dell’album, si intitola “Ego trip” e arriverà sui mercati il prossimo 8 aprile.

“Ego trip”

“Questo non è il momento per comodità e conformismo, ma per essere ispirati e costruire qualcosa di nuovo. Qualcosa di meglio, per canalizzare qualcosa di più”, ha dichiarato Shaddix presentando l’undicesimo album in studio del gruppo. Anticipato dai singoli "Swerve", "Kill the noise", "Dying to believe”, "Stand up” e ora anche dall’ultimo brano, "Cut the line”, il prossimo disco dei Papa Roach sembra non voler tradire la loro attitudine a trovare una valvola di sfogo nella propria musica, ancora un mix tra rock pesante, hip-hop ed elettronica, e a proporre al pubblico le loro canzoni come un modo per liberarsi delle tensioni interne.

"Are you tangled up inside / Is it something that you hide? / Are you twisted up and don't know why? / Are you stuck inside your head / Like I'm stuck inside my head / If you listen to the voice inside / Ka-ka-ka-cut the line / Cut the line”, canta Jacoby Shaddix nella più recente anticipazione offerta da “Ego trip”, caratterizzata da una certa energia deflagrante costruita attorno a ritmi taglienti e scariche violenti. Con "Cut the line” e il nuovo album, la band è quindi decisa a tirar fuori i tormenti sepolti dentro di sé e nell’ascoltatore, dimostrando di aver ancora qualche cartuccia da sparare.

Dove eravamo rimasti?

Formatisi nel 1993 dall’incontro tra il cantante Shaddix, il chitarrista Jerry Horton, Dave Buckner e Will James - questi ultimi non più in formazione, che nel corso degli anni ha poi accolto il bassista Tobin Esperance e il batterista Tony Palermo - i Papa Roach si sono imposti come una delle più interessanti realtà all’inizio dei Duemila con il loro secondo album, “Infest”, e hanno raggiunto il successo nel periodo d'oro del nu-metal. A quel disco, contenente la loro hit “Last resort” e ancora oggi ritenuto da alcuni come il manifesto della band per validità e importanza, hanno poi fatto seguito altri otto progetti discografici con cui il gruppo ha esplorato sempre più territori melodici e lineari, senza però perdere l’attitudine e la carica delle origini.

Dopo gli album “Lovehatetragedy (2002) e “Getting away with murder” (2004), Jacoby Shaddix e soci hanno mantenuto una fanbase solida ma con una successiva serie di lavori deboli ha rischiato di scomparire dalla coscienza del pubblico.

Nel 2017, però, l’album “Crooked teeth” del 2017 è arrivato come una sorpresa per i fan e gli scettici, con il singolo “Help” in cima alla classifica “Billboard Mainstream Rock Songs” per sei settimane consecutive, ed è riuscito a riportare la band sotto i riflettori. Ecco quindi le aspettative e l’attenzione createsi attorno al successivo decimo album dei Papa Roach, intitolato “Who do you trust?” del 2019 e presentato dal vivo anche in Italia, che pur non distinguendosi come uno dei migliori lavori della formazione californiana ha incuriosito e aperto la strada per un altro disco.

Tracklist e copertina di “Ego trip”

1. Kill The Noise

2. Stand Up

3. Swerve feat. Jason Aalon of Fever 333 & Sueco

4. Bloodline

5. Liar

6. Ego Trip

7. Unglued

8. Dying To Believe

9. Killing Time

10. Leave The Light On

11. Always Wandering

12. No Apologies

13. Cut The Line

14. I Surrender