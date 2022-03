Pussy Riot, 6,7 milioni di dollari con un NFT per l’Ucraina

Il collettivo punk-attivista delle Pussy Riot, da sempre schierate contro il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin, ha realizzato un NFT per sostenere la popolazione ucraina vittima dell’aggressione militare da parte dell’esercito di Mosca: la cripto-opera, che rappresenta la bandiera del paese guidato da Volodymyr Zelensky, è stata messa all’asta sulla piattaforma PartyBid, che permette ai suoi frequentatori di consorziarsi per effettuare un acquisto collettivo. Prima della conclusione dell’asta, in sole 72 ore, il marketplace ha registrato oltre 3200 contributi per un totale di 2.258 ether, pari a circa 6,7 milioni di dollari. Come spiegato dallo stesso collettivo, “tutti i fondi saranno utilizzati per l'assistenza medica a coloro che hanno subìto la tragedia provocata dal criminale di guerra e terrorista Putin”.