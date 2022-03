Lucio Dalla: all'Arena di Verona un evento tributo

Per ricordare Lucio Dalla nel decennale della sua scomparsa, avvenuta l’1 marzo 2012, il prossimo 2 giugno andrà in scena un evento all’Arena di Verona in tributo al grande cantautore bolognese.

Nel corso del tributo, battezzato “DallArenaLucio”, a rendere omaggio al musicista saliranno sul palco della storica venue veronese alcuni artisti della musica italiana che avranno così occasione di raccontare e trasmettere al pubblico il talento di Dalla attraverso le canzoni che il cantautore ci ha lasciato in eredità.

“Ho fortemente voluto che questo evento si tenesse a Verona”, ha dichiarato in un comunicato stampa Gianmarco Mazzi, direttore artistico e AD di Arena di Verona Srl: “Ero amico di Lucio e so quanto amasse l’Arena. Il nome dell’evento è un bellissimo omaggio per Verona e per il nostro monumento”.

Mentre non si conoscono ancora i nomi degli artisti che faranno parte del cast dell’evento, di cui è stato svelato il titolo insieme alla locandina, i biglietti per il 2 giugno sono disponibili su TicketOne e vivaticket.it a partire da oggi, 4 marzo, giorno di nascita di Lucio Dalla.