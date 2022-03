Puglia Sounds Plus 2022, pubblicati 6 nuovi bandi

Sono stati pubblicati sul sito Web di Puglia Sounds - www.pugliasounds.it - gli avvisi pubblici 2022 di Puglia Sounds Plus, la linea di intervento per sostenere e rilanciare il comparto musicale lanciata nel 2020 da Puglia Sounds, il programma della Regione Puglia per lo sviluppo del sistema musicale regionale attuato dal Teatro Pubblico Pugliese. Le iniziative sono rivolte ad artisti, operatori, etichette discografiche, produttori, agenzie di booking, organizzatori di concerti e festival sono Puglia Sounds Record 2022 (dotazione economica: 147mila 600 euro), Puglia Sounds Producer 2022 (dotazione economica: 100mila euro), Puglia Sounds Tour Italia 2022 (dotazione economica: 80mila euro), Puglia Sounds Export 2022 (dotazione economica: 60mila euro), Puglia Sounds Export 2022: fiere e convention 2022 (dotazione economica: 37mila euro) e Puglia Sounds Protocolli d’intesa 2022 (dotazione economica: 43mila euro), con un budget complessivo di 467mila euro. Gli avvisi - realizzati nell’ambito del piano straordinario denominato Custodiamo la Cultura con cui la Regione Puglia sta sostenendo, da inizio pandemia, le filiere del Turismo e della Cultura - sono finalizzati, come recita la nota ufficiale diffusa in merito, “al rilancio del settore con interventi specifici sulla produzione artistica, discografica, la circuitazione in Italia e la ripartenza delle attività all’estero”.