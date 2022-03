Glastonbury 2022: la line up, da Paul McCartney a Billie Eilish

Il festival di Glastonbury riparte da dove si era fermato prima della pandemia, nel 2020. O quasi. È stata svelata la line up dell'edizione 2022 della storica manifestazione ospitata dal villaggio di Pilton, nel Somerset, in Inghilterra, che torna dopo i due anni di stop legati alla pandemia. Gli headliner saranno Paul McCartney (dobbiamo aspettarci a questo punto una prosecuzione del "Got back tour", con tappe anche in Europa, dopo gli Stati Uniti?), Kendrick Lamar e Billie Eilish: i primi due avrebbero dovuto esibirsi a Glastonbury già nel 2020 - per l'edizione dei festeggiamenti del cinquantennale del festival, la cui prima edizione si svolse nel 1970 - mentre la voce di "Bad guy" subentra a Taylor Swift. L'edizione 2022 del festival è in programma dal 22 al 26 giugno.

Oltre a Paul McCartney, Kendrick Lamar (prossimo a tornare sulle scene con un nuovo album, l'ideale seguito di "Damn", che presenterà il 23 giugno anche in Italia, sul palco del Milano Summer Festival) e Billie Eilish, del cartellone del Glastonbury 2022 fanno parte anche i nomi di artisti del calibro di Diana Ross, Lorde, Olivia Rodrigo, Phoebe Bridgers, Megan Thee Stallion, Kacey Musgraves, Jesus and Mary Chain, HAIM, Doja Cat, Charli XCX. E ancora: l'ex Led Zeppelin Robert Plante Alison Krauss, St. Vincent, Noel Gallagher e i suoi High Flying Birds, i Primal Scream, Herbie Hancock, Clairo, Supergrass, Courtney Barnett, Foals, IDLES, Arlo Parks, Fontaines D.C., Four Tet, Girl in Red. Ce n'è praticamente per tutti: dagli amanti del rock classico ai seguaci della scena rock contemporanea, passando per i fan del folk, del rap, dell'elettronica, del pop.

L'edizione 2022 sarà per gli organizzatori del Festival di Glastonbury quella della rinascita: le due cancellazioni consecutive per via della pandemia - la manifestazione non si è svolta né nel 2020 né nel 2021 - hanno causato un crollo vertiginoso del fatturato della società che detiene e amministra l'evento, passato da circa 45 milioni di sterline ad appena 936mila sterline.

Un vero e proprio disastro economico. "Se saremo costretti ad annullare anche l'edizione del prossimo anno le cose si metteranno davvero male. L'intera industria dal vivo sarà appena a un filo se ci sarà un'altra estate senza festival e se non sapremo che tipo di sostegno è previsto per questo settore", .aveva detto nel 2020, dopo la cancellazione dell'edizione legata ai festeggiamenti del cinquantennale, Emily Eavis, figlia di Michael, il fondatore del festival.

Per mettere una pezza all'emorragia di perdite economiche, l'azienda ha dovuto fare ricorso sia alle riserve accumulate e non distribuite a partire dal 2009 e avvalersi di un "piccolo" aiuto da parte dell'Arts Council britannico, che ha erogato in due fasi un totale di 1,5 milioni di sterline.