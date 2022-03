Stromae ha avuto un esaurimento, ma ha salvato la sua creatività

“Ho fatto troppo. 210 concerti in due anni. Troppo. Mi ha portato ad un esaurimento. Ero arrivato al limite. È davvero brutto e destabilizzante non poter più fare affidamento alla propria psiche”: era il 2017 e Stromae raccontava con queste parole, in un’intervista al quotidiano francese Libération, di come avesse perso la testa a causa del successo. La favola del cantautore belga, diventato tra il 2010 e il 2013, grazie a album come “Cheese” e “Racine carrée”, un punto di riferimento a livello internazionale del cantautorato pop di qualità, poteva concludersi tragicamente così, con un burn out definitivo Cinque anni dopo quell’intervista, Stromae è ancora tra noi.

E fa ancora musica. Tornato sulle scene discografiche lo scorso venerdì con il .nuovo album “Multitude”, a distanza di nove anni dal precedente, Paul Van Haver – questo il vero nome del musicista, 36 anni, ospite stasera a “Che Tempo Che Fa” da Fabio Fazio, che lo portò a Sanremo nel 2014 – si prepara anche a tornare a calcare i palchi per presentare in tutto il mondo le canzoni che compongono il suo ultimo disco.

Il successo internazionale

“Che fine ha fatto?”, si sono chiesti in questi anni i fan del cantautore, che si è deciso a rompere il suo lungo silenzio discografico solamente nell’ottobre dell’anno scorso, pubblicando un’anticipazione di “Multitude”, “Santé”, prima del colpo di scena che a gennaio lo ha visto cantare in diretta durante un’intervista trasmessa alla fine dell’edizione del telegiornale di TF1 – il primo canale della tv francese – “L’enfer”, con versi drammatici incentrati sui suoi pensieri suicidi. Riemergere dall’inferno non deve essere stato semplice, per Stromae. A dimostrazione che Dischi d’oro e di platino e contratti milionari non fanno la felicità. Tutt’altro: te la tolgono, nella maggior parte dei casi.

Van Haver aveva 24 anni quando nel 2009 “Alors on dance” scalò le classifiche internazionali, facendo di Stromae una star da oltre .3,5 milioni di copie vendute, 15 Dischi di platino e pure un Disco di diamante (in Francia il singolo vendette la bellezza di 850 mila copie). Bissare risultati del genere non fu semplice, ma tutto sommato il secondo disco “Racine carrée”, con il quale il cantautore si mise alla ricerca di una conferma dopo il tormentone che aveva lanciato la sua carriera, fece la sua parte: 2 milioni di copie vendute in Francia e qualche singolo di successo anche fuori dai paesi francofoni, da “Papaoutai” a “Tous les mêmes”, passando per “Formidable” (la cantò sul palco dell’Ariston in veste di superospite internazionale del Festival di Sanremo 2014).

La crisi

Cosa è successo poi Stromae non lo ha mai del tutto chiarito: forse da “Racine carrée” si aspettava numeri maggiori, forse, al contrario, aveva bisogno di fare un passo indietro e riportare la sua musica ad una dimensione più umana. Dopo i milioni di dischi, i premi e le oltre 200 date in supporto all’album, nel 2014 il cantautore lasciò lo studio di registrazione per dedicarsi ad altre attività: “Non smetto di fare musica – ebbe a dire due anni dopo – voglio scrivere, comporre, ma farlo un po’ nell’ombra.

Continuare il lavoro che abbiamo fatto per me, ma mettendomi al servizio di altri. Questa è la linea che seguirò per i prossimi anni”. E ancora: “Non ho voglia di cantare. Non si tratta di vacanze, ma del bisogno di seguire un ritmo più sano, di prendere una boccata d’aria”. Dal 2015 ha lanciato cinque collezioni di abbigliamento e la sua etichetta Mosaert ha lavorato alla realizzazione di video per Yael Naïm (“Coward”), Dua Lipa (“IDGAF”) e Billie Eilish (“Hostage”). Fondata nel 2009 insieme a Luc Van Haver e alla stilista Coralie Barbier, Mosaert opera nel campo della moda, dei media audiovisivi e della musica. Nel 2019, a sorpresa, Stromae è apparso in “Everyday life” dei .Coldplay (con la band capitanata da Chris Martin ha inciso “Arabesque”).

Il nuovo album

“Multitude” è una sorta di reazione a questi nove lunghissimi anni, segnati da difficoltà e sofferenze fisiche che hanno costretto il cantautore a rallentare drasticamente per resettare mente e corpo: una vera e propria pausa forzata dalla scena musicale per riprendere in mano il controllo della propria vita, che lo ha portato, nelle canzoni del disco, a immedesimarsi pure in altri personaggi. Gli uomini instabili de “La solassitude” e “Mon amour”, un figlio di una prostituta in “Fils de joie”, i depressi e i suicidi di “Mauvaise journée” (oltre che de “L’nfer”), gli invisibili di “Santé”, le donne sofferenti di “Déclaration”. L’uscita del disco è accompagnata dal cortometraggio “Stromae seen by…”, un documentario che ripercorre la carriera della voce di “Alors on dance” dagli esordi ad oggi, con le testimonianze di artisti francofoni e internazionali con i quali Stromae ha avuto modo di collaborare, dai Black Eyed Peas a DJ Snake, passando per Angèle, Marion Motin, Jean Paul Gualtier, Yael Naim.

Il ritorno sui palchi e il tour

Cresce l’attesa per il tour in supporto a “Multitude”, che porterà Stromae ad esibirsi anche in Italia, sia nel 2022 che nel 2023. Il 20 luglio, a distanza di sette anni dallo show sul palco dell’Hydrogen Festival di Piazzola sul Brenta, a Padova, il cantautore belga suonerà al Milano Summer Festival. Stromae tornerà poi in Italia il prossimo anno, per una data in programma il 16 maggio 2023 al Palazzo dello Sport di Roma.