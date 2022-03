Con una ballad amara i Ministri parlano della crisi della musica

Sempre con un intento di provocazione e sensibilizzazione, esce oggi - 4 marzo - il nuovo singolo dei Minisitri “Scatolette”, che anticipa il prossimo album della band milanese annunciato per il 6 maggio 2022. Il brano, che segue la pubblicazione di “Numeri”, è una nuova pagina del percorso importante del gruppo fatto di suoni, voci, parole e testi di spessore.

Una nuova pagina di musica, per la musica

A distanza di sedici anni dal loro esordio sul mercato del disco con “I soldi sono finiti”, uscito nel novembre 2006 per porre l’attenzione sulla crisi discografica in atto al tempo, i Ministri continuano a essere una fonte di provocazione e sensibilizzazione nei confronti della musica.

Come nel suo primo album, pubblicato in un periodo in cui la discografia aveva subito un crollo importante anche a causa dell’innovazione tecnologica, prima di riprendersi nel decennio successivo, la formazione di Milano ha ancora dentro di sé quella rabbia e quel desiderio di rivoluzione che la porta a non rimanere indifferente di fronte a ciò che la circonda e che accade. Nei Ministri, però, grazie alla loro voglia di non arrendersi e al desiderio di sensibilizzare su determinati aspetti della realtà, c’è anche speranza. Così, dopo un ritorno che aveva il suono di “una sassata alle finestre delle case” in cui eravamo rinchiusi a causa dell’emergenza Covid, che ha definitivamente messo in ginocchio il settore della musica e degli eventi dal vivo causando danni enormi a tutti gli elementi della filiera dello spettacolo, il gruppo sente la necessità di far sentire ancora la propria voce e il proprio suono per raccontare una delle cose che gli sono più care.

Come fanno ormai da quasi 20 anni, e come hanno fatto lo scorso anno con l’ep “Cronaca nera e musica leggera” e il tour estivo, Davide “Divi” Autelitano (voce, basso), Federico Dragogna (chitarre, seconde voci) e Michele Esposito (batteria) vanno avanti, intrecciano i propri pensieri al rock alternativo delle loro canzoni, e dicono qualcosa. Questa volta ciò per cui si esprimono è nient’altro che la musica. E i Ministri lo fanno con un nuovo brano, “Scatolette”, una ballad amara in cui la rabbia e le urla di collera lasciano spazio a una riflessione in bilico tra melodia e potenza per raccontare con profondità la situazione attuale.

“‘Scatolette', tra le ballate che abbiamo scritto, è una delle più amare, probabilmente perché parla della crisi di una delle cose che ci sono più care - la musica. Quella musica con cui abbiamo stretto un patto ancora ragazzi, quella musica che pareva un angolo di libertà e indipendenza in un mondo che si preoccupava solo di far cassa, quella musica che sembrava poterci salvare”, ha dichiarato la band.

Una canzone amara

“Ho fatto un dramma per sentirmi meglio / Solita tattica, nulla di serio / Ho fatto domanda per avere un premio / Ho fatto tutto quello che non bisogna fare”: con queste parole si apre il nuovo singolo dei Ministri, mentre la voce di “Divi”, chiara e lucida, interpreta i primi versi della canzone prima di lasciarsi trasportare dal suono dolceamaro del pianoforte.

“È una canzone amara che parla di tutte le luci che si sono spente, di sogni, di giuramenti e di tradimenti, di dignità e di compromessi”, ha scritto la band sui social per presentare il brano: “Parla di musica insomma, sacra o leggera che sia, e di come ancora speriamo che possa salvarci”.

“Ferie pagate o serate in nero / Qualcuno crede sia un lavoro vero / Passare il tempo e farselo passare / Cantare il tempo e per farlo tornare”, canta poi Davide Autelitano nel testo del pezzo, la cui struttura assume spessore con l’ingresso di batteria e chitarra elettrica.

Da ballad, “Scatolette” si trasforma quindi in una canzone rock e si sviluppa su un tessuto di ampie sonorità dal carattere deciso ed energico. Anche la tonalità della voce di “Divi” cambia, si lascia graffiare dall’emotività e dalla voglia di reagire condivisa, soprattutto per rimarcare: “Voi ci volete comprare, noi ci vogliamo salvare”. Per spiegare questa frase inclusa nel singolo, .i Ministri su Instagram hanno scritto: “Voi ci volete comprare, noi ci vogliamo salvare: in due parole, il patto tra chi vuol far musica oggi e quel che rimane della discografia, all’ombra di luci che si spengono e di crepe che attraversano da parte a parte quello che prometteva di essere un paradiso”.

Con "Scatoletta" la band milanese, che in questi giorni ha anche confermato le date del suo tour primaverile in programma tra il 31 marzo e il 24 aprile prossimi, offre così un'aticipazione del suo settimo album in studio, in arrivo a distanza di oltre quattro anni dall'ultimo disco del gruppo, "Fidatevi" del 2018.