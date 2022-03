Come è nata la parodia di Venditti di Guzzanti a “LOL"?

A spoilerare tutto ci hanno già pensato i meme apparsi sui social nelle ultime ventiquattro ore, quelle trascorse dall’uscita su Prime Video degli ultimi due episodi di “LOL 2”: il momento in assoluto più iconico della seconda stagione del game show distribuito dalla piattaforma streaming è la parodia di Antonello Venditti proposta da Corrado Guzzanti. Nel quinto episodio di “LOL 2” il comico romano, tra i protagonisti della seconda edizione dello show, sale sul palco del teatro nei panni della voce di “Notte prima degli esami” e propone, seduto dietro a un pianoforte a coda con sopra appoggiato un cappello di paglia in pieno stile Venditti, quello che è da sempre un suo grande classico: “Grande Raccordo Anulare”.

Una parodia vecchia di vent’anni e considerata un vero cult, ma che molti hanno scoperto proprio grazie a “LOL”.

La nascita della parodia

Corrado Guzzanti, già star dopo esperienze come “Avanzi”, “Maddecheaò! Come secernere agli esami”, “Tunnel”, “Pippo Chennedy Show”, imitò per la prima volta Antonello Venditti nel 2001, nelle varie puntate del programma comico-satirico “L’ottavo nano”, condotto su Rai2 da Serena Dandini (nel cast c’erano anche le sorelle di Corrado, Sabina e Caterina, quest’ultima vista proprio l’anno scorso tra i concorrenti della prima edizione di “LOL”).

Il critico televisivo di Repubblica Antonio Dipollina – quel Dipollina citato anche in “Boris” – sul quotidiano all’epoca scriveva: “Alla seconda puntata un piccolo miracolo si è rinnovato. Trasportato in scena con tutto il pianoforte, indissolubile nel connubio, è sbucato Antonello Venditti. Ma era Guzzanti, va da sé, che martoriava di colpi la tastiera in autentico stile vendittiano anni Settanta (la traccia musicale più evidente è quella di ‘Compagno di scuola’). La canzone, scritta imitando più o meno marcatamente lo stile di Venditti, con tanto di citazioni di “Roma Capoccia”, e suonata da Guzzanti con un “Tuttoroma” appoggiato sul leggio, era un elenco delle varie uscite del Grande Raccordo Anulare, la tangenziale che circonda tutta la Capitale: “E allora vieni con me, amore / sur Grande Raccordo Anulare, che circonda la Capitale / e nelle soste faremo l’amore / e se nasce una bambina poi la chiameremo: RRRRRRROOOOOMAA”.

Il tormentone prima dei social

YouTube non esiste ancora, nel 2001. Figuriamoci i social. Eppure “Grande Raccordo Anulare” e la parodia di Venditti fatta da Guzzanti diventa un fenomeno sul web e la registrazione, in formato Mp3, comincia ad essere scambiata nelle caselle di posta elettronica e ad essere distribuita a pioggia tra gli utenti. Sarà raccolta nella compilation del programma, distribuita dalla EMI, insieme ad altre canzoni eseguite dai vari ospiti dello show, sotto pseudonimo: da The Gazness (Max Gazzè) a Marina Reggae (Marina Rei), passando per Samuel & Garfunkel (vale a dire Samuele Bersani e un cartonato di Art Garfunkel) e Nic Fabi Junior (Niccolò Fabi). “All'uscita 24 c'è, Santa Palombaaaaaaaa / dall'Ardeatina c'è 'n travestito / dice che j'hanno sbagliato l'ormone / c'ha i baffi in fronteeee e vò un mijoneeee / aho c'ha i baffi in fronteee, e vò un mijoneee”, canta, tra le altre cose, Guzzanti. Come reagì Antonello Venditti, il vero Antonello Venditti, notoriamente permaloso? A sorpresa, bene.

La reazione del vero Venditti

Il 24 giugno del 2001, in occasione degli imponenti festeggiamenti legati alla vittoria dello scudetto da parte della Roma (una settimana il trio Totti-Montella-Batistuta, lanciato da Fabio Capello, era riuscito a riportare la squadra della Capitale sul tetto d’Italia a diciott’anni dall’ultima volta), che riuniscono al Circo Massimo un milione di persone e che vedono superstar della serata nientemeno che Antonello Venditti, il cantautore romano invita sul palco Corrado Guzzanti: lo fa sedere al piano e gli fa suonare proprio quella “Grande Raccordo Anulare” diventata nel frattempo un tormentone vero.

Al Circo Massimo Guzzanti non si trucca e non si veste da Venditti, ma lo imita nella voce, facendo comunque ridere a crepapelle i tifosi giallorossi. Nel finale, a sorpresa, Venditti si presenta sul palco per duettare con il comico, abbracciandolo. Quella versione di “Grande Raccordo Anulare” comparve addirittura nel disco ufficiale di Venditti tratto dalla serata, “Circo Massimo”. Dieci anni dopo “Grande Raccordo Anulare” Corrado Guzzanti sarebbe tornato a omaggiare a modo suo Antonello Venditti, stavolta con un falso d’autore: “Esondazione dell’Aniene”.