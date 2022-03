Red Hot Chili Peppers: è uscito il nuovo singolo "Poster Child"

Proseguono le manovre di avvicinamento dei Red Hot Chili Peppers al nuovo album "Unlimited love", che arriverà nei negozi ad aprile a distanza di sei anni dal precedente "The getaway". A un mese esatto dall'uscita del singolo apripista "Black summer", uscito all'inizio di febbraio, Anthony Kiedis e soci svelano un'altra anticipazione di "Unlimited love": è "Poster child", che potete ascoltare proprio qui sotto.

Il testo del brano, caratterizzato da sonorità tra acid jazz e funk, contiene riferimenti a Billy Idol, Robert Plant (When someone heard a rebel yell, I think it was an infidel / [Adam Ant?] and Robert Plant were center of a sycophant"), Led Zeppelin ("The seventies were such a win, singing the Led Zeppelin / Lizzy lookin' mighty thin, the Thompson's had another twin"), Judas Priest ("A funky piece, the Sandinista, me and minor Mona Lisa / Judas Priest has whipped the beast, the mother love was named Theresa"), Duran Duran ("Steve Miller and Duran Duran, the Joker dancing in the sand / Van Morrison, the Astral man, the festival of hurricanes") e Talking Heads.

"Unlimited love", prodotto da Rick Rubin, che aveva affiancato la band già per lavori come "Blood Sugar Sex Magik", "One hot minute", "Californication", "Stadium Arcadium", e che è tornato a lavorare con Kiedis e soci a distanza di quasi dieci anni dal progetto "I'm beside you", è il primo album dei Red Hot Chili Peppers inciso con John Frusciante dai tempi dello stesso "Stadium Arcadium".

Il chitarrista è tornato a far parte della band nel dicembre del 2019: si era unito a Anthony Kiedis e soci nel 1988, salvo poi lasciare i Red Hot Chili Peppers una prima volta nel 1992. Dunque il ritorno nella band sei anni più tardi, nel 1998, giusto in tempo per partecipare alle registrazioni dell'album best-seller "Californication" e il secondo addio nel 2009, tra "Stadium Arcadium" e "I'm with you". "I Red Hot Chili Peppers annunciano la separazione dal chitarrista degli ultimi dieci anni, Josh Klinghoffer. Josh è un grande musicista che rispettiamo e amiamo. Gli siamo davvero grati per il tempo trascorso insieme e per i doni che ha condiviso con noi. Annunciamo inoltre con grande entusiasmo che John Frusciante ritorna nel nostro gruppo": così la band .ha annunciato il suo rientro nella formazione, nella sorpresa generale dei fan.

I Red Hot Chili Peppers torneranno dal vivo in Italia il prossimo 18 giugno, per un'unica data sul palco del Firenze Rocks nell'ambito del tour europeo in supporto all'album "Unlimited love". Lo show, già in programma nel 2020 e poi più volte posticipato a causa delle restrizioni legate al Covid-19, segnerà il ritorno della rock band sui palchi italiani a distanza di cinque anni dall'ultima volta.