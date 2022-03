Trucebaldazzi era più credibile dei trapper di oggi

“A scuola i miei insegnanti infami non mi capivano / i miei problemi, gli insegnanti sono come degli sbirri / io non finirò in galera perché sputtano la scuola media”: la riascolti oggi, a distanza di più di dieci anni dall’uscita, e “Vendetta vera” di Trucebaldazzi suona più credibile dei pezzi di certi trapper di nuova generazione. Siamo arrivati a rimpiangere Trucebaldazzi? Sì.

La nascita del fenomeno

Chiaramente è una provocazione, ma neanche troppo: era il 2010 quando il rapper di Pianoro gridava tutto il suo disagio in un pezzo che oggi sembra un’anticipazione del lol rap, per l’effetto che suscitò, con la gente che andava alle serate di Trucebaldazzi solamente per deriderlo e sbeffeggiarlo (con conseguenze per lui disastrose, come racconterà qualche anno dopo), ma che in realtà non aveva alcuna intenzione di far ridere. Tutt’altro. Baldazzi, folgorato dai primi rapper italiani che all’epoca stavano conquistando un successo mainstream, da Fabri Fibra in giù, voleva sfogare in quelle rime la sua rabbia e la sua repressione sociale: “Non sapevo come fare rap. ‘Vendetta vera’ l’ho scritta di getto, avevo un grosso rancore verso il mio educatore di sostegno. Capisco che per voi facevo ridere, ancora faccio ridere chi lo guarda ancora”, avrebbe raccontato.

Il significato di "Vendetta vera"

Oggi il video – amatorialissimo – di “Vendetta vera” conta su YouTube quasi 10 milioni di visualizzazioni.

Qualcuno, nei commenti, la pensa come noi: “Non possiamo ignorare il fatto che lui sia stato il primo trapper italiano”. Un altro rilancia: “Stranamente è più credibile di tutti i trapper attuali messi assieme”. Quantomeno c’era del disagio vero, in Trucebaldazzi. Fu grazie al rap e a personaggi come Chicoria e il Truceklan, colonne del rap underground capitolino che in quegli anni conquistò un vasto successo anche fuori dal Grande Raccordo Anulare, che Matteo Baldazzi – questo il vero nome del ragazzo, classe 1990 – imparò a trasformare tutta la sua rabbia in parole, esorcizzando i traumi vissuti tra le pareti della scuola media di Rastignano, il centro di tutti i suoi problemi, citata anche nel testo della stessa “Vendetta vera” (“Ammazzate l’insegnante se vi punisce, non lasciate strisce”): “Io non mi sento aggressivo, né cattivo, anzi, è il contrario: gli altri sono cattivi, aggressivi. Le persone della mia età che mi prendono in giro per quella esplosione sono persone sceme: loro non mi hanno capito veramente”, scriverà lui social anni dopo il boom del suo singolo.

Che fine ha fatto Trucebaldazzi?

Lo scorso novembre, a distanza di più di dieci anni da “Vendetta vera”, Marracash ha citato Trucebaldazzi in uno dei versi di “Cliffhanger”, una delle tracce del suo ultimo album “Noi, loro, gli altri”: “La mia truce baldanza / stile young signorile”. Niente di che (sembra più una presa in giro che altro). Eppure Trucebaldazzi ha apprezzato moltissimo. In un video pubblicato sui social ha ringraziato Marracash per la citazione: “Grazie Marracash, ti ringrazio che mi hai citato nella canzone del tuo album. Bella, Trucebaldazzi, malato mentale”. Negli ultimi tempi il rapper di “Vendetta vera” è tornato ad essere attivissimo sui social. E anche dal punto di vista discografico. Cercatelo sulle piattaforme di streaming: vi ritroverete una sfilza di singoli, alcuni anche scritti al volo, come “Russa Ucraina”, “Coronavirus”, “Obbligo vaccinale”. Ha pubblicato anche un Ep, “Disadattato”, in cui si autocita: dentro c’è una nuova versione de “La mia ragazza”, altra hit dei tempi di “Vendetta vera”, e un pezzo intitolato “Chi mi dice vendetta vera”.

"Ho la psicosi"

L’esperienza di “Vendetta vera”, dalle risatine alle serate alle prese in giro più pesanti, ha lasciato segni profondi in Trucebaldazzi, che ha parlato anche della sua malattia: “Ho la psicosi, sono malato, sono veramente malato. Sono stato adottato con la psicosi, ho delle difficoltà, dei problemi, a capire, a ragionare, a stare attento, stare concentrato”. E ancora: “La gente ancora crede che sono un coglione, uno sfigato, mi prendono in giro per quella canzone. Ho una grossa paura, ansia, tensione di terrore quando incontro dei ragazzi della mia età. Ho la sensazione che mi possano prendere in giro, com’ero anni fa, quando ho spopolato su ‘Vendetta vera’. Quando venivo preso in giro, sfottuto”. Rispetto per Trucebaldazzi.