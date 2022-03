NFT, Dolly Parton lancia al SXSW ‘Dollyverse’

Le leggende della musica americana stanno scoprendo la cripto-arte: dopo Bob Dylan, anche Dolly Parton, colonna del country a stelle e strisce, ha lanciato la sua operazione dedicata ai token non fungibili, ma - a differenza della voce di “Highway 61” - allargando i propri orizzonti anche a metaverso e Web3. La cantante di Pittman Center, Tennessee, ha unito le forze con Blockchain Creative Labs, controllata di FOX Entertainment nata per “consentire a creativi e marchi di monetizzare i contenuti, crescere e interagire direttamente con i fan attraverso la tecnologia blockchain, guidandoli nell'era del Web3”, per il lancio di “Dollyverse”, progetto presentato come “un’esperienza Web3 centrata sul pubblico” in occasione della quale verranno resi disponibili diverse collezioni di “NFT esclusivi” dell’artista “ufficiali e certificati”.