Robert Plant arrivò a commettere un furto per suonare con Bonham

Cresciuto con il desiderio di diventare come Elvis Presley, Robert Plant aveva solo 16 anni quando agli inizi degli anni ’60 decise di dedicarsi totalmente alla musica e inserirsi a tempo pieno nella scena blues delle Midlands.

Lasciata la famiglia per inseguire la passione per il blues e il rock and roll, il giovane Plant incrementò quindi la propria attività e ampliò la propria esperienza suonando in diverse formazioni locali tra cui i New Memphis Bluesbreakers e i Black Snake Moan. Grazie alla sua militanza in un altro gruppo, i Crawling King Snakes, verso il 1965 Robert Plant entrò poi in contatto con un giovane batterista suo coetaneo e attivo nel circuito dei concerti di Birmingham: John Bonham. Il legame tra i due, nonostante da lì in poco tempo si sarebbe rivelato destinato a durare e fondamentale per gettare il seme per la fondazione dei .Led Zeppelin, non nacque però sotto i migliori auspici.

Come raccontato dallo stesso Plant al celebre produttore Rick Rubin durante un episodio del suo podcast “Broken Record”, l’incontro con Bonham portò infatti il futuro cantante della band di “Whole lotta love” ad avere addirittura problemi con la polizia. Seppur consapevole della bravura del giovane batterista, di fronte alla proposta di John di suonare insieme nei Crawling King Snakes Robert Plant fu inizialmente titubante, per via della loro lontananza e la scarsa disponibilità economica per poter sostenere i vari spostamenti. Tuttavia, Plant si dimostrò poi deciso a fare di tutto per avere John Bonham al suo fianco, tanto che una volta finì per essere beccato dalle forze dell’ordine a trafugare carburante da un serbatoio.

Ricordando i primi incontri con Bonzo, insieme al quale nel 1967 si ritrovò poi nei Band of Joy, Robert Plant ha raccontato a Rubin: "John mi disse: ‘Siete bravi, ma sarebbe meglio se alle tue spalle avessi il miglior batterista del mondo’.

Io gli risposi: ‘Ok, so che sei bravo, ma dove abiti?’. Quando lui me lo disse ribattei: ‘Non puoi unirti al nostro gruppo perché abiti lontano e noi non abbiamo abbastanza soldi per la benzina necessaria a venirti a prendere e a riportarti indietro’”. Una volta realizzato che sarebbe stato un peccato lasciarsi scappare Bonham, Plant trovò la soluzione al problema in un piccolo furto. "Fui beccato dalla polizia mentre trafugavo carburante da un serbatoio del gas solo per far andare avanti la nuova formazione e mantenere Bonham nella band”.

La consapevolezza nel talento di John Bonham e la determinazione nel volerlo al suo fianco furono le stesse che qualche anno dopo spinsero Robert Plant a raccomandare Bonzo come batterista per la nuova band di Jimmy Page dopo gli Yardbirds da cui, una volta arruolato il bassista John Paul Jones, ebbero origine i Led Zeppelin. Il resto, come si suol dire, è storia e la storia della formazione di “Stairway to heaven” è direttamente legate a Bonham, la cui scomparsa avvenuta nel settembre del 1980 condusse la leggendaria band britannica a dare l’addio alle scene come gruppo e a tornare a suonare dal vivo insieme solo in sporadiche occasione.