Uppbeat raccoglie capitali per £ 4,6 milioni

Uppbeat aveva debuttato un anno fa con una linea di business dedicata agli Youtubers: con un catalogo di soli 900 brani messi a disposizione da autori, artisti e produttori, si era presentata con l’idea di un modello ad abbonamento orientato a creatori che volessero utilizzare musica a corredo dei loro video sulla piattaforma di Alphabet in modo legale e senza incorrere in problemi di copyright. La proposta originaria: abbonamento gratuito per 10 download di brani al mese, o formula premium da £ 6,99 al mese con utilizzo illimitato delle canzoni presenti nella sua library.