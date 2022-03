Dai Tame Impala a PinkPantheress: cosa ascolta Ariete

Dopo il successo dei suoi primi due ep del 2020, “Spazio” e “18 anni”, ed essere diventata tra le artiste di riferimento per la generazione Z, lo scorso 24 febbraio Ariete ha dato alle stampe il suo primo album, “Specchio” (leggi qui la nostra recensione).

Il primo vero e proprio progetto dell’artista, all’anagrafe Arianna Del Giaccio, include undici tracce caratterizzate dalle sonorità con cui la cantautrice romana si è fatta conoscere, talvolta più pop e accattivanti e in altri momenti più malinconiche. Nei suoi nuovi brani Ariete si guarda letteralmente allo specchio per affrontare un viaggio introspettivo, intimo, ma anche condivisibile: “Queste undici tracce è un po’ come se fossero lo specchio in cui mi ritrovo a fissarmi e per cui mi guardo dentro”, ha raccontato a Rockol Arianna per presentare il suo primo album. I brani della giovane artista, ormai tra i nomi italiani del cosiddetto “bedroom pop”, delle canzoni nate in cameretta, secondo Ariete prendono forma tutti “con molta naturalezza” e in essi è possibile riconoscere riferimenti ad alcuni artisti, come - per esempio -la cantautrice statunitense Clairo, che hanno influenzato e ispirato la sua scrittura.

Spiegando quali sono i suoi ascolti e i suoi punti di riferimento, Arianna - tra gli altri - ha citato PinkPantheress, cantautrice e produttrice discografica britannica la cui musica si muove tra la drum and bass, il pop e l’elettronica. La cantante inglese, classe 2001, ha iniziato ad attirare attenzione su di sé lo scorso anno grazie al singolo “Pain”, diventato popolare su TikTok e seguito dal successivo brano virale “Break it off”. PinkPantheress ha poi pubblicato lo scorso ottobre il suo mixtape di debutto, “To hell with It”, e a gennaio di quest’anno ne ha reso disponibile l'album di remix contente collaborazioni con artisti del calibro di Powfu, Flume ed El Guincho.

Oltre a PinkPantheress, Ariete include tra gli artisti che ascolta maggiormente anche i Tame Impala, tanto da aver tatuato sul petto il titolo di una loro canzone - “New person, same old mistakes”, brano originariamente incluso nel terzo album del progetto di Kevin Parker del 2015, “Currents” - e Kanye West. Tra coloro che più hanno influenzato Arianna durante la propria crescita e che continuano a essere degli esempi per lei, non mancano i grandi cantautori italiani come Francesco Guccini, Fabrizio De André e Pino Daniele.

“Ora come ora sto ascoltando tanto: vorrei riuscire a fare un pezzo in stile PinkPantheress - magari anche con lei”, ha spiegato Ariete parlando quindi della direzione che vorrebbe far prendere alla sua produzione: “Mi sto limitando ad ascoltare ora, ma sono sicura che tutto questo ascolto, fra tre o quattro mesi, sarà lo spunto per nuova musica”.

Nel ripercorrere il proprio percorso, a partire dai provini per X Factor 2019, e nel ripensare alle proprie influenze, Arianna ha poi spiegato chi è lei in relazione ad Ariete e ha detto:

“Ariete è solo Arianna che canta: sono io. Certo, essendo anche un personaggio pubblico, non posso sempre essere me stessa in tutto, è ovvio che se una sera faccio serata, il telefono lo spengo e lo metto in tasca. Però, la trasparenza con cui parlo agli altri è la stessa con cui mi rivolgo alla mia ragazza o ai miei amici. Quindi sì, Ariete per me è solo Arianna che canta”.

Dal prossimo 15 giugno la cantautrice romana sarà impegnata in un tour di ventuno date, riprogrammate a causa delle problematiche legate al Covid, per presentare dal vivo il suo primo album "Specchio". In concomitanza con l'uscita del disco, Ariete ha pubblicato il nuovo singolo “Castelli di lenzuola”, accompagnato dal video prodotto da Illmatic FIlm Group con la regia di Simone Peluso.