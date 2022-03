NUOVOIMAIE, arriva il Fondo Artiste Madri 2022

Varato dall’Istituto Mutualistico per Artisti, Interpreti ed Esecutori a fine 2020 per sostenere le proprie associate durante il periodo di pandemia da SarS-Cov-2, il Fondo Artiste Madri è stato reso strutturale dalla collecting guidata dal presidente Andrea Micciché e rinnovato anche per il 2022: per accedere al contributo le socie o mandanti di NUOVOIMAIE possono visitare la pagina dedicata all’iniziativa sul sito ufficiale dell’istituto , dove sono presenti anche i dettagli relativi a termini e condizioni del sostegno.