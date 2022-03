Festival, l’exploit post-pandemia del Tomorrowland 2022

Arrivano, dal Belgio, segnali incoraggianti circa la fiducia che il pubblico ripone nella ripresa in sicurezza dei grandi eventi: il Tomorrowland, manifestazione di riferimento a livello mondiale per gli appassionati di dance ed EDM che dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da SarS-Cov-2 riaprirà i propri cancelli a Boom, in Belgio, tra i prossimi 15 e 17 luglio, 22 e 24 luglio e 29 e 31 luglio , ha già annunciato di aver registrato il sold-out, staccando ai botteghini digitali la bellezza di 600mila biglietti in pochi giorni.