Epic Games ha acquisito BandCamp: il metaverso guarda ai creator

Epic Games, società informatica con sede nel Maryland sviluppatrice del popolare videogioco online Fortnite e partecipata da Sony Music (per una quota compresa tra il 2 e 2,5% del capitale, dovrebbe valere circa 400 milioni di dollari), ha acquisito BandCamp, il servizio direct-to-fan fondato nel 2007 da Ethan Diamond e Shawn Grunberger. La società, nonostante l’acquisizione, continuerà a operare in modo indipendente con la dirigenza pre-Epic, che vede Diamond nel ruolo di ceo e Grunberger in quello di cto.