La canzone di John Lennon preferita da Yoko Ono

La oggi 89enne Yoko Ono è stato il grande amore della vita di John Lennon ed è passata alla storia del rock come la causa e il motivo per cui i Beatles si sciolsero nel 1970. La sua figura venne riabilitata nel tempo – anche se la leggenda è dura a morire - quando nel gennaio del 1995, l'ex sodale di Lennon nel quartetto di Liverpool, Paul McCartney, collaborò insieme a Yoko per la registrazione di "Hiroshima Sky Is Always Blue", un brano da lei scritto per commemorare il 50esimo anniversario del lancio da parte della aviazione americana delle bombe atomiche sulle città giapponesi di Nagasaki e Hiroshima, nell'agosto del 1945.

Paul McCartney disse allora di lei: "Pensavo fosse una donna fredda. Penso sia sbagliato... è proprio l'opposto... penso che lei sia solo più determinata della maggior parte delle persone ad essere se stessa".A convincere ulteriormente la gente che lei forse non era quella strega che veniva dipinta fu la sua partecipazione, nel 2007, al programma radiofonico di BBC Radio 4, 'Desert Island Discs'. Durante la trasmissione viene chiesto all'ospite di turno di scegliere i dischi che si vorrebbero portare sulla fantomatica isola deserta. Yoko conquistò l'audience grazie ai suoi modi, alla sua disponibilità e alla sua franchezza. Lei scelse i suoi dischi più per l'importanza che rivestivano nella sua parabola umana piuttosto che per la valenza musicale e artistica.Parlò diffusamente della sua vita – Yoko è nata nella capitale giapponese Tokyo il 18 febbraio 1933 - i suoi anni vissuti in Giappone, cresciuta in una famiglia molto ricca, poi l'esperienza straziante delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki, la sua carriera e le devastanti conseguenze avute su di lei e sul figlio Sean (che aveva solo cinque anni) dell'omicidio di John Lennon da parte di Mark David Chapman l'8 dicembre 1980 a New York.Yoko indicò quale fosse la sua canzone preferita del marito, "Beautiful Boy", un brano incluso in “Double Fantasy”, l'album pubblicato dalla coppia nel novembre 1980, solo qualche settimana prima che Lennon fosse assassinato. Curiosamente qualche anno prima anche Paul McCartney, a sua volta ospite di 'Desert Island Discs' nel 1982, scelse questa canzone.In effetti non è sorprendente che Yoko Ono abbia scelto tra tutte le canzoni di Lennon proprio "Beautiful Boy" quale canzone che avrebbe portato sull'ipotetica isola deserta. Quando Sean Lennon nacque nel 1975, John Lennon si prese una vacanza dalla musica per impegnarsi a fare il genitore a tempo pieno, prendendosi cura e stando vicino a Sean. Tornò a fare musica quando il piccolo ebbe cinque anni e scrisse quella canzone per il figlio solo pochi mesi prima che venisse assassinato.Yoko Ono motivò così la sua scelta: "Beh, mi piacciono la maggior parte delle canzoni di John... mi piacciono tutte, in realtà... Ma apprezzo molto il fatto che John abbia fatto questa canzone per Sean". Nel brano John Lennon sussurra teneramente "Buonanotte Sean, ci vediamo domattina". Una canzone che diventa oltre modo straziante se messa in relazione a quanto gli sarebbe tragicamente accaduto di lì a poco e acquista una luce tutta particolare e significativa per l'uomo Lennon, ancora prima che per l'artista.