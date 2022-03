Concerti, Jethro Tull in tour questa estate in Italia

Non è trascorso neppure un mese da quando i Jethro Tull hanno fatto visita al pubblico italiano tenendo cinque concerti – leggi qui la recensione del concerto del 9 febbraio al teatro Colosseo di Torino – che la band capitanata da Ian Anderson ha annunciato ulteriori quattro appuntamenti nel nostro paese per questa estate: l’11 luglio al Teatro Antico di Taormina (ME), il 13 luglio al Castello di Udine nell'ambito del Folkest 2022, il 7 agosto allo Stadio Tassara di Breno (BS) e, infine, l’8 agosto alla Villa Bertelli di Forte dei Marmi (LU).

Calendario:

11 luglio 2022 – Teatro Antico – Taormina (ME)

13 luglio 2022 – Castello di Udine @Folkest 2022 - Udine

7 agosto 2022 – Stadio Tassara - Breno (BS)

8 agosto 2022 – Villa Bertelli - Forte dei Marmi (LU)

I biglietti per i concerti di Taormina, Udine e Breno potranno essere acquistati sui circuiti ufficiali Ticketone e Tickemaster a partire dalle ore 12.00 di venerdì 4 marzo; mentre quelli per il concerto di Forte dei Marmi saranno disponibili a breve.

I Jethro Tull apparvero per la prima volta sulla scena musicale con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra. Il successo giunse al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968. I Jethro Tull registrarono e pubblicarono il loro primo album, "This Was", con la formazione originale composta da Ian Anderson (flauto e voce), Glenn Cornick (basso), Clive Bunker (batteria) e Mick Abrahams (chitarra). Dopo la sostituzione di Mick Abrahams con Martin Barre, circa altri trenta musicisti si sono avvicendati nelle fila della band.

Lo scorso 28 gennaio i Jethro Tull, dopo un silenzio discografico lungo diciotto anni, sono tornati a pubblicare un album, "The Zealot Gene" (leggi qui la recensione). Il disco è stato descritto da Ian Anderson come un insieme di riflessioni su temi e concetti biblici. “Anche se nutro un'autentica passione per lo sfarzo e la narrazione fiabesca del Libro Sacro, sento ancora il bisogno di mettere in discussione e disegnare paralleli a volte sacrileghi del testo".