Bob Dylan si dà agli NFT (con Sony Music e UMG)

La società del Delaware Snowcrash Markets ha siglato un accordo con Sony Music Entertainment e Universal Music Group per il lancio di Snowcrash, nuovo marketplace basato sulla blockchain Solana per lo scambio di NFT “musicali”: tra le prime collezioni che verranno rese disponibili entro la fine dell’anno ce ne sono due intestate ad altrettante icone della musica americana come Bob Dylan e Miles Davis. Ulteriori progetti saranno comunicati nei prossimi mesi.