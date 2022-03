Dua Lipa accusata di plagio per la sua "Levitating"

La cantante britannica Dua Lipa è stata querelata a causa della canzone "Levitating", brano incluso nel suo secondo album “Future Nostalgia” (leggi qui la recensione) pubblicato nel marzo del 2020.



A muovere l'accusa – e anche i legali – di violazione del copyright nei confronti della 26enne popstar di origine kosovaro-albanese presso la corte federale di Los Angeles è una reggae band statunitense della Florida, chiamata Artikal Sound System.

La band sostiene che "Levitating" sia un evidente plagio di "Live Your Life", brano da loro pubblicato nel 2017 nell'EP “Smoke and mirrors”, e quindi vuole ottenere la giusta soddisfazione economica. Questo, almeno, è quanto riportato dal sito californiano TMZ che ha preso visione dei documenti.



Tempo fa parlando di “Levitating” la musicista aveva dichiarato che il brano è stato il punto di inizio dell'intero album “Future nostalgia”: "Non posso mai sapere quale sarà la canzone preferita dalla gente, ma “Levitating” è stata la canzone che ha contribuito a determinare il resto dell'album".

Il brano oltre che da Dua Lipa è firmato anche da Sarah Hudson, Clarence Coffee Jr. e Stephen Kozmeniuk ed è uno dei maggiori successi di “Future Nostalgia”. Nella classifica di vendita britannica la canzone ha raggiunto la quinta posizione soggiornando nella chart per 73 settimane; in quella americana è salita fino al secondo posto con 68 settimane di permanenza e, infine, su YouTube la clip del brano ad oggi somma oltre 475 milioni di visualizzazioni.

A seguire vi proponiamo l'ascolto delle due canzoni così potrete giudicare da voi se le canzoni sono davvero somiglianti e se quindi, a parer vostro, esistono gli estremi per la querela.

Clicca qui per ascoltare "Live Your Life" degli Artikal Sound System.

Alla fine dello scorso gennaio parlando al Wall Street Journal Dua Lipa aveva fatto sapere di essere al lavoro sul nuovo album rivelando di possedere al proposito una "visione" e un nome per quello che sarà il suo terzo album in studio. "Forse non è quello che i miei fan vogliono. Ha una visione. Ha un nome, credo, per ora. È stato divertente sperimentare. Farò sempre musica pop, ma ha il suo suono unico, che è eccitante e qualcosa che sembra uno sviluppo di ‘Future nostalgia’".

La popstar in questo periodo è impegnata nel tour a supporto di “Future nostalgia” che prossimamente farà tappa anche in Italia. Pandemia permettendo, saranno tre gli appuntamenti dedicati ai fan italiani: il 25 e il 26 maggio sarà infatti al Forum di Assago, nelle immediate vicinanze di Milano, mentre il 28 maggio farà visita alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno, vicino Bologna.