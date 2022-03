Adele è ancora la "santa protettrice della discografia", come la definiva scherzosamente un calendario regalato dalla sua agenzia di distribuzione italiana dopo il successo di "21", che la ritraeva come una madonnina? Sì. Streaming o non streaming, a distanza di sei anni dall'uscita di "25", 22 milioni di copie vendute in tutto il mondo nel 2015, la diva pop britannica continua a giocare in un campionato tutto suo, per numeri e caratura, per il suo modo di dettare legge nel music biz senza nemmeno inventarsi chissà quali strategie. Lo hanno detto alcuni suoi illustri colleghi, a partire da Ed Sheeran, che a ridosso dell'uscita di "30", l'ultimo album della voce di "Someone like you", arrivato nei negozi - con grande sfortuna del rosso cantautore di Halifax - venti giorni dopo il suo "=", ha raccontato in alcune interviste di come Adele fosse riuscita a monopolizzare gli impianti di vinili, creando liste d'attesa lunghe fino a nove mesi e generando il panico tra superstar del calibro dei Coldplay, degli ABBA, di Taylor Swift, di Elton John. E lo confermano i numeri che hanno permesso alla cantautrice britannica di conquistare con "30" il Global Album All Format Chart assegnato dall'Ifpi, l'organizzazione che rappresenta gli interessi dell'industria discografica a livello mondiale.