L’’hottieverse’ di Megan Thee Stallion con AmazeVR

“Hottieverse”, ovvero una crasi tra “hottie”, termine gergale anglo-americano che nella sua accezione meno volgare e sessista si potrebbe tradurre con “bellezza” (e che richiama il titolo del mixtape del 2021 "Something for Thee Hotties"), e metaverso: questa è la parola chiave del progetto che sta lanciando la rapper americana Megan Thee Stallion in collaborazione con AmazeVR, società specializzata in eventi musicali dal vivo virtuali.