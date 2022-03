Le Lollipop: storia disastrosa della prima girl band italiana

“Giovanissime e decise a restare”, recitava un servizio di un programma televisivo dell’epoca tutto dedicato a loro. Spoiler: sarebbero durate tre anni, il tempo di raccogliere i successi seminati grazie alla partecipazione alla prima edizione di uno dei primi esempi di talent show della tv italiana, il format neozelandese “Popstars” (la seconda edizione sarà vinta dall’allora 18enne Emma Marrone, Laura Pisu e Colomba Pane, le Lucky Star), prima di schiantarsi dopo la fiammata iniziale. Quantomeno alle Lollipop va riconosciuto il merito di essere state la prima (ed ultima) girl band italiana.

La nascita del fenomeno

Era il 2001 e cinque anni dopo il boom mondiale di “Wannabe” delle Spice Girls, che nel frattempo s’erano già sciolte, anche la discografia italiana si decise a puntare su un gruppo tutto al femminile. A mettere sotto contratto il quintetto, il cui nome venne scelto direttamente dal pubblico, è la branca italiana della Warner, che tre anni più tardi straccerà il contratto al gruppo. La più grande delle componenti, Marta Falcone, ha 24 anni. La più piccola, Marcella Ovani, ne ha 18. Completano la formazione Roberta Ruiu, Veronica Rubino e Dominique Fidanza, che hanno rispettivamente 19, 20 e 21 anni Dopo aver superato le selezioni – scelte da una giuria composta, tra gli altri, dall’allora a&r di Warner Music Diego Quaglia e dall’autrice televisiva Irene Ghergo, già braccio destro di Gianni Boncompagni – le cinque ragazze si ritrovano a convivere nella stessa casa per 33 giorni, venendo riprese 24 ore su 24, fino alla finale.

Che va in onda il 30 marzo, giorno in cui la Warner spedisce nei negozi il .primo singolo delle Lollipop, “Down down down”, presentato al termine della trasmissione. Il giorno dell’uscita sin dal mattino gruppi di ragazzi e ragazze si riuniscono fuori dai negozi in attesa dell’apertura delle serrande: vogliono essere tra i primi ad acquistare il cd. Nel giro di poche ore le scorte vengono esaurite. Il successo è garantito e il futuro prossimo delle Lollipop già scritto.

I sottotesti erotici

Incarnando il sogno di tante teenager italiane, Marta, Marcella, Roberta, Veronica e Dominique passano in una manciata di settimane dall’essere ragazzine di talento a essere le cinque “Spice Girls italiane”, pronte a mettere i bastoni tra le ruote alle stelle del pop internazionale che nel 2001 dominano le classifiche, da Kylie Minogue con “Can’t get you out of my head” al ciclone Anastacia con “Paid my dues”, passando per un altro quintetto esplosivo: quello composto da Christina Aguilera, Lil’ Kim, Mya, Pink e Missy Elliott con “Lady Marmalade”. “Down down down”, che entra direttamente al primo posto della classifica settimanale italiana dei singoli più venduti (con 42 mila copie smerciate in pochi giorni), porta la firma di Sabrina Pistone, un’autrice emergente del roster della Warner. Il testo, in inglese, presenta un sottotesto erotico: “I’m goin’ down down on my knees”, cantano le cinque ragazze nel ritornello, che a riascoltarlo oggi, nell’era del nuovo femminismo e del post-MeToo, suona attualissimo.

La Lollipop-mania e lo schianto

I giornali e le riviste se le contendono. I programmi televisivi pure. Dalla “Buona Domenica” di Maurizio Costanzo a “Top of the pops”, Marta, Marcella, Roberta, Veronica e Dominique cominciano a girare come trottole tra Roma e Milano, posando per servizi fotografici, incontrando i fan e promuovendo l’album che pubblicano di lì a poco, intitolato semplicemente “Popstars”. Le ambizioni sono alte e lo conferma il fatto che i brani contenuti nel disco sono tutti in lingua inglese e tra questi, oltre ai singoli “Down down down”, “Don’t leave me now”, “When the rain” e a “I’m ready this time” (con lo zampino dei fratelli La Bionda, eroi dell’Italo Disco), c’è anche una cover di “Maniac”, il brano di Michael Sembello già presente nella colonna sonora del film “Flashdance”, il film dell’’83 di Adrian Lyne che raccontava il sogno della diciottenne Alex Owens – interpretata da Jennifer Beals – di diventare una star della danza.

I bagni di folla del tour in supporto al disco non bastano, alle Lollipop: la girl band vuole suggellare il suo successo. Nel marzo del 2002, un anno dopo la partecipazione a “Popstars”, il quintetto si presenta. in gara al Festival di Sanremo. Tra i giovani? No: direttamente tra i big. Finisce male, malissimo: con “Batte forte” si classificano diciannovesime, penultime in classifica. Dietro di loro ci sono solo i Timoria di Omar Pedrini, con “Casa mia”. La vera rivelazione di quell’edizione del Festival è un’altra, pronta a seppellire le Lollipop: Alexia con “Dimmi come…” arriva seconda, ma conquista tutti (vincerà il Festival l’anno successivo, con un brano dalle atmosfere e dalle sonorità completamente diverse rispetto a quella hit: “Per dire di no”).

La fine

Per le Lollipop è l’inizio della fine. Operazioni come la partecipazione del quintetto alla colonna sonora de “Il libro della giungla 2” della Disney con il singolo “Credi a me”, nel 2003, non bastano a risollevare le sorti della girl band, che la cui popolarità comincia pian piano a sgretolarsi, a sgonfiarsi. Tra le cinque componenti del gruppo e i loro discografici cominciano a nascere anche tensioni e disaccordi e il secondo album, l’ideale successore di “Popstars”, viene così rinviato di un anno. Alla fine “Together” – questo il titolo del disco – esce nel gennaio del 2004, praticamente due anni dopo la partecipazione delle Lollipop al Festival di Sanremo, ma si rivela un clamoroso

buco nell’acqua che spinge la Warner a non rinnovare il contratto alle cinque ragazze. Il quintetto si scioglie. Per rivedere le Lollipop di nuovo insieme le fan dovranno aspettare nove anni: nel 2013 Marta, Marcella, Roberta e Veronica tornano a condividere i palchi, ma senza Dominique (che nel frattempo si è rimessa in gioco partecipando nel 2006 a Star Academy in Francia, dove si classifica seconda e arriva a duettare con artiste del calibro di Rihanna e Laura Pausini). Esce un nuovo singolo, “Ciao (Reload)”, prodotto dal dj Mario Fargetta, ma a parte qualche articolo della serie “ve le ricordate?”, il ritorno delle Lollipop passa praticamente inosservato. Nel 2017 una nuova reunion, stavolta come trio: Marcella, Veronica e Marta si presentano in gara al talent show di Canale 5 “The winner is…”, ma decidono subito di ritirarsi.