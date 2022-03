Guerra in Ucraina, da SIAE stop a pagamenti a collecting russe

Con una nota ufficiale diramata oggi, martedì primo marzo, la Società Italiana degli Autori ed Editori ha comunicato di aver sospeso i pagamenti alla collecting russe. Il provvedimento, ha spiegato il presidente di SIAE Giulio Rapetti Mogol, non è da intendere come “una presa di posizione contro autori ed editori russi”, ma come un’azione per sottolineare la “contrarietà” della società nei confronti di “qualsiasi tipo di guerra”.