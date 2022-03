Patti Smith, un concerto a Roma a luglio

Toccherà anche l’Italia, Patti Smith, con il suo tour mondiale in partenza da Knoxville, Tennessee, alla fine di questo marzo: la leggendaria voce di Chicago classe 1946 ha annunciato un concerto per il prossimo 27 luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, nella Capitale, nell’ambito del festival Rock in Roma. L’apertura dei cancelli è fissata per le ore 19, mentre lo show prenderà il via alle 21. I biglietti, già disponibili sulla piattaforma TicketOne, sono in vendita ai seguenti prezzi, che variano a seconda degli ordini di posto:

parterre: 35 euro + prevendita

tribuna centrale: 50 euro + prevendita

tribuna mediana: 45 euro + prevendita

tribuna laterale: 40 euro + prevendita

tribuna alta: 35 euro + prevendita

Per l’occasione Smith sarà accompagnata dal Patti Smith Quartet, composto da suo figlio Jackson Smith alla chitarra, dallo storico collaboratore Tony Shanahan al basso e dal batterista Seb Rochford.

Dopo il debutto al Big Ears Festival, l’artista sarà di scena nel Vecchio Continente prima nel Regno Unito tra il 28 e 29 maggio, poi nell’Europa continentale con - tra le altre città - date a Bruxelles, Amsterdam, Amburgo, Dresda, Berlino, Francoforte, Stoccarda, Barcellona, Monaco di Baviera, Praga e Vienna.