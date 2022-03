Fabri Fibra, in arrivo il nuovo album ‘Caos’

Torna, dopo cinque anni di silenzio discografico, Fabri Fibra. Il rapper di Senigallia, con un post pubblicato sulla sua pagina Instagram, ha annunciato l’uscita di un nuovo album da studio, “Caos”, per il prossimo 18 marzo.

Il nuovo album sarà pubblicato da Sony Music Italia, contrariamente ai predecessori - “Fenomeno” del 2017, “Squallor” del 2015, “Guerra e pace” del 2013, “Controcultura” del 2010, “Chi vuole essere Fabri Fibra?” del 2009, “Bugiardo” del 2007 e “Tradimento” del 2006, tutti dati alle stampe da Universal Music - spediti sui mercati dall’artista durante la sua carriera da artista major - i primi lavori solisti, “Mr. Simpatia” del 2004 e “Turbe giovanili” del 2002 furono consegnati ai negozi da Vibrarecords.

Il lavoro sarà promosso per mezzo di un tour che prenderà il via il prossimo 9 luglio ad Arezzo, e che toccherà Legnano (MI, il 10), Pordenone (il 16), Bologna (il 17), Romano D'Ezzelino (VI, il 23), Castiglioncello (LI, il 27), Molfetta (BA, il 29), Lecce (il 30), Roccella Ionica (RC, il primo agosto) e Catania (il 3 agosto): i biglietti per gli eventi sono già disponibili sul circuito TicketOne.

Segni di un ritorno sulle scene imminente da parte del rapper marchigiano erano già trapelati lo scorso 20 dicembre, quando il cantante fu avvistato sul set di un videoclip sulla spiaggia di Grado, in Friuli-Venezia Giulia. Al momento non sono state fornite indicazioni ufficiali sui dettagli del lavoro, né in merito alla tracklist né riguardo la presenza di eventuali ospiti.

Fabrizio Tarducci - questo il nome all’anagrafe dell’artista, classe 1976 - negli ultimi tempi aveva collaborato con Carl Brave al singolo “Fotografia” (nel 2018), Lazza (su “Lario RMX”, sempre nel 2018), Marracash (per il remix di “Non confondermi”) e Salmo (per il brano “Playlist”, ancora nel 2018), oltre che con Franco126 (per “Come mai”, inedito scritto con Calcutta presente nella raccolta “Il tempo vola 2002-2020”), Elodie (per “Mal di testa”, da “This Is Elodie”) e Francesca Michielin (per “Monolocale”). Il featuring più recente di Fibra risale allo scorso gennaio, in occasione della pubblicazione del mixtape del collettivo SLF “We the Squad Vol. 1”, che include il brano “18 anni”, al quale il rapper ha contribuito durante le session di registrazione.