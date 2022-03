IFPI, a The Weeknd e Adele i Global Digital Awards 2021

L’associazione di categoria internazionale dell'industria discografica, IFPI, ha assegnato al singolo di The Weeknd “Save Your Tears” il Global Digital Single Award 2021, riconoscimento che l’International Federation of the Phonographic Industry assegna al brano più venduto - e ascoltato - dell’anno, calcolando la somma delle riproduzioni in tutto il mondo in tutti i formati digitali - dal download allo streaming, sia paid sia ad-supported. La canzone, secondo i dati di IFPI, ha totalizzato l’equivalente di 2,15 miliardi di stream su abbonamenti a pagamento: il risultato porta l’artista a essere il primo ad assicurarsi per due anni consecutivi il premio, che nel 2020 era andato alla sua “Blinding Lights”.