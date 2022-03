La Musica che Gira: ‘Serve indennità di discontinuità’

Il parere contrario per il finanziamento del DDL Spettacolo dato lo scorso 16 febbraio dal Governo in Commissione Bilancio - compensato poi dall’apertura di un confronto per il reperimento delle coperture per la manovra “sembra relegare ancora una volta il settore dello spettacolo e i suoi lavoratori a un ambito sacrificabile e secondario”: questa la posizione del coordinamento di lavoratori dello spettacolo La Musica che Gira espresso in una nota diffusa oggi, martedì primo marzo.