Kanye West, aumenta (se possibile) la confusione su "Donda 2"

La confusione regna sovrana sotto il cielo di Kanye West. Un'altra volta? Si, un'altra volta. Per ascoltare “Donda 2”, i fan hanno dovuto comprare lo "Stem player", ma non non sanno cosa hanno sul riproduttore digitale: un disco parziale? una prima versione dell'album che verrà aggiornata in questi giorni?

Non è la prima volta che Kanye West "pubblica" (virgolette d'obbligo) un album per poi cambiarlo in corsa. Già da tempo (almeno da "The life of Pablo", 2016), il rapper è solito trattare la sua musica più come un software continuamente aggiornabile che come un prodotto finito.

Questa volta però le condizioni sono almeno parzialmente diverse: la comunicazione è come sempre confusa, ma l'esborso chiesto ai fan è decisamente maggiore e come tali più altre le aspettative. L'album non è sulle piattaforme, costa di fatto 200 dollari e ha fruttato oltre 2 milioni di dollari in pochi giorni a Kanye. Intanto la pagina Instagram di Stem Player posta un sibillino messaggio che recita "Donda 2 Update. V2.22.22 Miami Live Now Connect Your Stemplayer". Una nuova versione dell'album? La registrazione del disastroso evento di lancio a Miami (definito “Un fiasco stellare” dalla stampa americana)? Peraltro, a Miami sono state fatte ascoltare più canzoni rispetto a quelle poi incluse nello Stem Player.

Per aumentare la confusione, Kanye West ha postato sui social alcune foto in studio con i Beach House, la band dream-pop che ha appena pubblicato l'album "Once Twice Melody". Anche qua, Kanye non è nuovo a collaborazioni con artisti apparentemente fuori dal suo mondo, ma non si sa se le sessioni faranno parte di " Donda 2". I post, peraltro, sono arrivati in mezzo ad una sequenza di immagino autocelebrative sul record di Spotify (dove è stato l'artista più ascoltato lo scorso 25 febbraio) e altriesulla nuova linea di abbigliamento che ha curato. Cancellati tutti i numerosi post con Pete Davidson, l'attore nuovo compagno della ex moglie Kim Kardashian (il rapper si era vantato di "Avergli cambiato il nome" scatenandogli contro la propria fan base).

Intanto, TorrentFreak riporta che "Donda 2" in questo momento è l'album più piratato al mondo.