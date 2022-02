I Beatles “spaziali”: tornano “Strawberry fields forever” e “1”

Continua la campagna di Apple Music per sostenere il formato audio spaziale, la sua versione del Dolby Atmos che permette di ascoltare musica remixata in una versione più “profonda”. Dopo le notizie recenti secondo cui il formato sta aumentando i numeri della piattaforma, Apple mette in campo i Beatles: alcuni titoli del catalogo dei Fab Four erano stati tra i primi ad essere rielaborati, sotto la supervisione di Giles Martin, figlio dello storico produttore George e da diverso tempo curatore del catalogo dei Fab Four. Oggi Giles ha presentato la riedizione in Spatial audio di “Beatles 1” e di “Strawberry fields forever”/"Penny Lane". Da un lato la compilation che nel 2000 fu uno dei punti di svolta nella gestione del catalogo della band, dall’altro lo storico singolo, reso disponibile con la stessa copertina del 45 originale: entrambi sono stati remixati da Martin in Spatial Audio