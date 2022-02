Chiello entra nel roster della MK3

Scossone nel "new establishment" della musica italiana. Chiello, l'ex membro degli FSK Satellite che con il suo album d'esordio da solista "Oceano paradiso" lo scorso ottobre si è imposto sulle scene, conquistando pubblico e critica, ha interrotto la sua relazione con la Thaurus di Shablo - manager, tra gli altri, di Blanco e Rkomi - e ha firmato un nuovo contratto di management con la società di Achille Lauro e del suo manager Angelo Calculli, la MK3. Il 22enne cantante lucano, che aveva iniziato a collaborare con Shablo e la sua Thaurus già ai tempi degli FSK Satellite (il trio composto insieme a Sapo Bully e Taxi B, salito alla ribalta grazie a pezzi come "Ansia no", "Melissa P", "La prova del cuoco", "No spie", contenuti nel 2019 nell'album "FSK Trapshit" e nel successivo repack, Disco di platino nel 2020), è l'ultimo artista - in ordine cronologico - ad aggiungersi al roster della Milano K3, la società nata dall'incontro tra la voce di "Rolls Royce" e il manager Angelo Calculli: ad oggi ne fanno parte, tra gli altri, lo stesso Achille Lauro, Boss Doms, Gow Tribe (vero nome Matteo Ciceroni, produttore dietro ad alcuni dei successi più recenti di Lauro), l'ex Two Fingerz Danti, Nahaze.