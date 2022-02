Tiziano Ferro è padre

Tiziano Ferro ha adottato due bambini, Margherita e Andres: ne ha dato l'annuncio sui social con una foto assieme al marito Victor:

Due telefonate mi hanno reso l'uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà, e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi.

Margherita e Andres, la vostra vita è appena iniziata. Ma anche la nostra.



Per me e Victor l'esperienza da genitori rappresenta il più alto degli onori, il più impegnativo degli oneri.

Che affronteremo con amore, attenzione, tenerezza e dedizione.

Comprendiamo e accettiamo la curiosità che regna intorno a noi, ma vi chiediamo di rispettare la riservatezza di Margherita e di Andres.

Ci prenderemo cura dei nostri figli, proteggendoli e custodendone l'intimità meglio che potremo. Saranno solo e soltanto loro a decidere "quando" - e soprattutto "se" - condividere il racconto della loro vita, è giusto che lo conoscano prima del resto del mondo. E' un diritto insindacabile.

Grazie per l’amore e per la comprensione di sempre. Vi vogliamo bene!

T, V, M, A.

Il cantante si è sposato nel giugno del 2019 con on Victor Allen, consulente di marketing di Los Angeles - la città in cui ora la coppia si è stabilita. Una doppia cerimonia in California e in Italia: al tempo venne data un'esclusiva a Vanity Fair: "Il matrimonio è una cosa sconvolgente (...) Perché con il matrimonio lui entra a far parte della mia famiglia e questa è una verità che non si può tacere", disse al tempo il cantante, che invece per raccontare la sua nuova vita da papà ha scelto solo i social.

Il nuovo album e il tour

Per quanto riguarda la musica, Tiziano Ferro sarebbe dovuto andare in tour nel 2020, che è stato prima spostato al 2021 e successivamente riprogrammato tutto nel 2023. Nel frattempo ha messo in programma un nuovo album di inediti, intitolato “Il mondo è nostro”, previsto per il prossimo 11 novembre. L'album segue “Accetto Miracoli” (leggi qui la recensione, 2019), a cui seguì la versione doppia con un secondo disco composto da da cover, "Accetto Miracoli: l'esperienza degli altri“, pubblicato a fine 2020.

Queste le date del 'TZN 2023', che includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021 viene invece recuperato a Messina come da calendario originale del 2020. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023.

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)



28 giugno 2023 Napoli Stadio Diego Armando Maradona

1 luglio 2023 Bari Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova Stadio Euganeo