Qual è il singolo più venduto dei Beatles?

Il sole, anche al giorno d'oggi, non tramonta mai sul regno dei Beatles, che possono tutt'ora, nell'era dello streaming, essere considerati i musicisti più venduti di tutti i tempi. Il quartetto di Liverpool scioltosi nel 1970 detiene ancora parecchi record, soprattutto se si parla di singoli. La domanda che sorge spontanea è, quale tra i singoli dei Beatles è il più venduto?



Quando i Beatles hanno iniziato la loro carriera il mercato era praticamente costituito dai singoli.

Gli album per i musicisti di quell'epoca non erano altro che una raccolta dei singoli pubblicati in precedenza. La band inglese aveva quindi un buon numero di singoli che sono andati via via diminuendo negli anni quando il concetto di album prese maggiormente piede.



Nel periodo della loro attività, che fu relativamente breve, neppure dieci anni, i Beatles hanno dato alle stampe poco più di sessanta singoli. Per dare una risposta al quesito più sopra si può dapprima guardare al mercato britannico. Secondo i dati della Official Charts Company, gestisce le classifiche nella madre patria della band di Lennon e McCartney è "She Loves You" il singolo più venduto. Nel 2015, aveva venduto circa 1,92 milioni di copie. E' molto probabile che in questi sette anni possa avere superato le 2 milioni di copie. Alle spalle di "She Loves You", in Gran Bretagna, sono posizionate "I Want To Hold Your Hand" e "Can't Buy Me Love."

Negli Stati Uniti, "She Loves You" uscì nel 1963, prima che esplodesse la Beatlemania, motivo per cui il disco riuscì a vendere non più di un migliaio di copie. Quando i quattro sbarcarono negli Stati Uniti nel febbraio del 1964, "She Loves You" prese a scalare le chart. A marzo, conquistò il primo posto sostituendosi a "I Want to Hold Your Hand", che fu la prima numero uno dei Beatles negli Stati Uniti.Billboard, la fonte ufficiale delle classifiche negli Stati Uniti, non ha conteggi precisi come l'Official Charts Company britannica. "She Loves You", comunque, non è la canzone dei Beatles che è stata più a lungo in classifica in America. Quel primato appartiene a "Hey Jude", che nel 1968 ha soggiornato nella chart per 19 settimane. Per 9 di quelle 19 settimane è stata numero uno. Però in assenza di numeri certi sarebbe poco corretto assegnare a "Hey Jude" la palma di singolo più venduto dei Beatles negli Stati Uniti, anche se probabilmente risponde al vero.

“Hey Jude” venne pubblicato negli Stati Uniti il 26 agosto del 1968, mentre in Gran Bretagna è uscito il 30 agosto. Con i suoi 7 minuti e 11 secondi di durata è il singolo più lungo della loro discografia ed è il primo che la band pubblica per la etichetta Apple. In Italia non andrà oltre la quarta posizione nella classifica di vendita dei 45 giri.