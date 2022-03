Get Together, il suono portatile di House of Marley

Non è semplice trovare un equilibrio tra fattori come qualità sonora, design, portabilità/comodità d'uso. È un tema ricorrente delle recensioni hardware audio di questa rubrica, con prodotti talvolta notevoli che spesso finiscono per tendere verso uno di questi poli, piuttosto che cercare una soluzione che li comprenda tutti.

Da tempo House of Marley si è creata una reputazione non solo per la particolarità del design, ma anche per come queste caratteristiche, basate su materiali sostenibili, si accompagnino a prodotti che non senza rinunce in termini di qualità. In passato abbiamo parlato del giradischi Stir It Up Wireless e delle Get Together Duo, casse polifunzionali sia da appartamento che portatili. Un prodotto significativo in questa linea è lo speaker portatile Bluetooth Get Together, che abbiamo provato con ottimi risultati. Si tratta di un speaker intermedio, sia per prezzo che per dimensioni, tra il modello mini e la Bag of Riddim 2, con un prezzo di mercato di 169.99€.

Il design e la filosofia

Get Together è una sorta di versione aggiornata del vecchio boombox caro tanto alla cultura hip-hop come a quella reggae: un parallelepipedo con altoparlanti, da usare sia in casa che in mobilità, ovviamente senza registratore a cassetta, ma connessione bluetooth.

Il design è contraddistinto dai due elementi classici del marchio House of Marley: una parte frontale e posteriore in legno chiaro (bambù, pianta a veloce ricrescita naturale) e un rivestimento nero in cotone organico (il tessuto proprietario "Rewind", con un 30% di cotone organico riciclato, un 30% di canapa riciclata e un 40% di PET riciclato) e gomma.

Non solo materiali sostenibili ma anche una piacevolezza estetica che li distingue subito dai prodotti "plasticosi" a cui siamo abituati.

Installazione, uso e suono

Sulla parte superiore sono presenti quattro tasti in rilievo: accesione, blueetooth e controllo volume. Il tasto per la connessione procede in maniera intuitiva con il pairing, in maniera stabile e con un buon range dalla fonte, sia essa un telefonino o il giradischi wireless (15 metri). Sul retro c'è una doppia alimentazione: sia in linea, con alimentatore fornito, che tramite presa USB. Oltre ad indicatore della carica (8 ore dichiarate e reali), c'è anche l'entrata aux per connessione a filo.

Il cosiddetto "Signature Sound Marley" del brand è ottimo per questa fascia: Get Together presenta 2 subwoofer da 2,5 pollici e 2 tweeter da 1 pollice per un efficace bilanciamento tra alti e bassi. Potenza complessiva di 20 watt per una buona potenza in poco più di 2kg. Funziona molto bene anche con il giradischi Stir It Up Wireless, sia via con cavi (è dotato di un pre-amp interno, quindi non serve un amplificatore) sia con bluetooth.

Il risultato complessivo

Ottimo: un prodotto esteticamente ben fatto, con design unico e senza compromessi tra portabilità e qualità, notevole per la fascia di mercato in cui si trova, e sia come uso individuale che collegato al giradischi wireless.

VOTO: 4.5/5

PROVATE ASCOLTANDO: "La ragazza del futuro", Cesare Cremonini; "Texas moon", Khruangbin & Leon Bridges