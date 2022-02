Il Sunday Lunch di Robert Fripp e Toyah, un format di successo

La pandemia da coronavirus esplose nelle nostre vite due anni orsono e ci costrinse a una misura mai universalmente adottata, quanto meno da chi ne ha memoria e, comunque, mai per un tempo così lungo. Per qualche mese ci si chiuse in casa per evitare il contatto con altri esseri umani per non dare modo e spazio al virus di propagarsi ancora più rapidamente di quanto non abbia poi fatto.

In quel periodo, impossibilitati ad uscire ed isolati nella loro casa in Gran Bretagna, il leader dei King Crimson Robert Fripp e la moglie, la cantante Toyah Willcox, per ingannare il tempo, tenersi impegnati divertendosi e cercando di regalare qualche minuto di svago con la musica vararono il Sunday Lunch.

Ogni domenica i due hanno pubblicato sul loro canale YouTube un video, ripreso nel loro tinello, dove li si può vedere impegnati a fornire una loro versione dei tanti classici del rock'n'roll. Andò a finire che, quello che probabilmente doveva essere un espediente per trascorrere qualche ora in allegria durante un periodo in cui di motivi per stare allegri non ne esistevano molti, si è trasformato in un vero e proprio format che pare non avere fine. Confortato, va detto, da un numero di visualizzazioni piuttosto copiose e, quindi, dal gradimento del pubblico.

A decretare il successo dell'appuntamento all'ora del pranzo domenicale dei coniugi Fripp, aldilà del talento e della fama - soprattutto del 75enne chitarrista britannico – hanno contribuito altri fondamentali ingredienti, quali la simpatia e il divertimento. E' puro intrattenimento quello messo in scena dai due. Le clip sono colorate, sorprendenti, gioiose e Toyah, a dispetto dei suoi 63 anni, non manca di prendersi in giro proponendosi spesso come 'sex bomb' ben spalleggiata, quanto ad autoironia, dal marito.

Tutte queste prerogative sono presenti anche nell'ultimo video pubblicato nella giornata di ieri. L'appuntamento con il Sunday Lunch per l'occasione ha proposto la cover del classico del 2011 dei Black Keys “Lonely Boy”. Al solito il brano è solo un pretesto per sorridere. Toyah inguantata in un body bianco 'vedo non vedo' canta la canzone, mentre Robert lancia lunghe occhiate in favore di telecamera, salvo accompagnare il coro quando richiesto. In coda alla esibizione sono state aggiunte anche le varie divertenti 'take' che hanno portato al risultato finale.

Come si diceva in precedenza, i numeri sono ampiamente dalla loro parte. Quest'ultimo filmato conta oltre 100.000 visualizzazioni a meno di 24 ore dalla sua pubblicazione. Mentre la loro performance di maggiore successo è quella del classico dei Metallica “Enter Sandman” che ha quasi raggiunto gli otto milioni di clic. Ma a superare abbondamente il milione ci sono anche altre esibizioni, solo per citarne qualcuna, si contano “Rebel Yell” di Billy Idol con Toyah agghindata da cheerleader, “Gimme All Your Lovin’” degli ZZ Top con Robert Fripp che non poteva non presentarsi con una lunga barba oppure, ancora, l'inno grunge dei Nirvana “Smells Like Teen Spirit”.

Nel maggio 2020 Robert e Toyah, in pieno lockdown, cercarono di diversificare la loro proposta – sempre e comunque all'insegna del divertimento - impegnandosi in una loro personalissima rivisitazione del balletto 'Il lago dei cigni' musicato dal compositore russo Pëtr Il'ič Čajkovskij.