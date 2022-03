Foo Fighters, ‘Studio 666’ fa flop al botteghino

E’ andato peggio del previsto, in termini di risposta del pubblico, il debutto di “Studio 666” nei cinema americani: la pellicola che ha per protagonisti i Foo Fighters nel corso del passato weekend è stata distribuita in oltre 2300 sale statunitensi - multisala compresi - totalizzando, al termine del fine settimana, appena 1,6 di incasso al botteghino, con una media di - approssimativamente - appena 700 dollari di biglietti venduti per sala.