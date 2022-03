Il rock non è morto, si era solo preso una pausa: in crociera con Alice Cooper

Che Larry Morand, deus ex machina della Monsters of Rock Cruise, fosse un visionario, era cosa ben nota. Che fosse in grado di compiere miracoli lo si è invece scoperto poche settimane fa quando la Freedom of the Seas (flotta Royal Caribbean) è salpata strombazzando dal porto di Miami alla volta delle isole di Cococay (Bahamas) e Cozumel (Messico), con a bordo centinaia di musicisti e migliaia di rocker in arrivo da tutto il pianeta. Ecco il racconto per immagini e parole di cosa è successo sulla crociera rock.

In crociera con Alice Cooper

Et voilà che si parte! Bye bye Miami Beach, prossima destinazione Bahamas!

Solo un pazzo avrebbe scommesso che in piena era covid - e dopo la cancellazione dello scorso anno - la crociera più rocchettara del pianeta avrebbe preso il largo, e per di più con a bordo una leggenda vivente di nome Alice Cooper.

Ma per dirla con le parole di Eddie Trunk, il rock-dj più famoso d'America e ospite fisso della MORC "non siamo noi ad aver paura del covid, è il covid che deve avere paura della Monsters of Rock Cruise!". E così, incredibilmente pare sia stato, per di più con il 99% dei passeggeri che la maschera nemmeno in tasca. Vero, qualche artista ha dato forfait (prontamente sostituito), e qualche rocker ha visto affogare l'evento più atteso dell'anno nello stick di un covid test (obbligatorio insieme al vaccino per salire a bordo) a poche ore dalla partenza. Ma al netto di qualche grammo di sfiga, è stata un'edizione tra le più riuscite.

I compagni di Alice

Alice Cooper protagonista assoluto sia sul palco sia fuori (i suoi racconti sulle frequentazioni con Elvis e Syd Barrett sono da antologia), ma in sala macchine a pompare vagonate di adrenalina c'erano cromatissimi motori made in Sweden. Dalla terra di odino, miniera di hard-rock band da leggenda, sono piombati a bordo nomi da brividi come Crazy Lixx, Eclipse, H.E.A.T. e i rodatissimi Electric Boys. Gli Hardcore Superstar non sono riusciti a varcare le onde dell'oceano, ma a calare la cinquina ci ha pensato all'utimo secondo la sorpresona del 2021, quei Nestor autori del fantasmagorico album "Kids in a Ghost Town".

I Nestor sono la favola rock dell'anno. Cinque ragazzi di Falköping (Svezia) che nel 1989 hanno messo in piedi una band e hanno atteso il 2021 per uscire con il loro primo album (autoprodotto!) "Kids in a ghost town". Un successo strepitoso che li ha trasformati da un giorno all'altro in rockstar, con inviti a partecipare ai più grandi festival del pianeta e decine di date già live in programma per il 2022. Sono persino riusciti a convincere Samatha Fox (proprio lei) a duettare nel loro singolo "Tomorrow", sostituita sulla MORC dalla sublime Gabbie Rae Trial, già vocalist della Trans-Siberian Orchestra.

Dall'alternative rock dei Lit ai veterani Winger

Strana ma vera la presenza a bordo dei Lit, rocker provenienti da un universo parallelo (quello alternative) ma ugualmente apprezzati e carichi a mille sui palchi della nave. In arrivo da Orange County, California, i rocker "alternativi" non sono esattamente il genere di musica solitamente in programma sulla MORC, ma con tonnellate di energia sono riusciti a guadagnarsi fiotti di applausi e simpatia. Che si sia creato un precedente per future aperture a band "fuori dal giro"? Chissà...



A far le veci dei Queensryche, band ricorrente sulla MoRC ma assente quest'anno, il loro più acerrimo nemico, Geoff Tate. Tra le vecchie glorie della MoRC hanno fatto come sempre il pieno Kix, Faster Pussycat e Dangerous Toys. Jeff Scott Soto in gran spolvero, costantemente impegnato a jammare con tutti, ma a incantare sono stati i Winger, band per cui gli anni sembrano non passare mai.

Riportando tutto a casa

Che crociera rock sarebbe senza Jeff Scott Soto? E infatti, ecco di nuovo il cantante rock più impegnato della storia salire e bordo e combinarne di ogni. Da un set acustico con l'amico (simpatico come pochi) Jason Bieler dei Saigon Kick, a uno elettrico dove ha tirato sul palco membri di una quantità di band a fargli compagnia, da Erik Martensson all'immenso singer croato Dino Jelusick, (con cui ha infilato una spettacolare Stand up and Shout). E così sono piombati sul pubblico pezzi di SOTO, W.E.T., Malmsteen, Journey... cos'altro si può desiderare?

Clima a bordo da ritorno a casa, con baci e abbracci tra amici e conoscenti ritrovatisi dopo due anni di digiuno da Monster of Rock Cruise, forse un filo più tranquilla del solito perché la stanchezza e lo stress da virus si sono abbattuti inevitabilmente anche sui fan. E non c'è stata band sul palco non abbia speso un minuto per gridare al miracolo e ringraziare il cielo, pardon, l'inferno, per essere tornati a suonare davanti al popolo della MoRC dopo il digiuno forzato. Il rock non è morto, si era solo preso una pausa.

La fotogallery con i volti e i luoghi della Monsters of Rock Cruise 2022

Caricamento gallery in corso Galleria fotografica {{ artistName }} - {{ title }} Foto di: {{ photographer }} Vai alla gallery completa {{ activePhoto.title }} Foto di: {{ activePhoto.photographer }}

Gli artisti e le band della Monsters of Rock Cruise 2022

Caricamento gallery in corso Galleria fotografica {{ artistName }} - {{ title }} Foto di: {{ photographer }} Vai alla gallery completa {{ activePhoto.title }} Foto di: {{ activePhoto.photographer }}

La Freedom of the Seas all'ancora sull'isola di CocoCay, Bahamas,