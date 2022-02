I Rasmus: c'è vita oltre i Duemila (e il gothic rock)

Due milioni di copie vendute in tutta Europa nel 2003 tra singolo e album, pioggia di Dischi d’oro e di platino, premi ai vari MTV Music Awards: fu una fiammata breve ma intensa, quella dei Rasmus e della loro “In the shadows”, la hit che con quel mix tra alternative, gothic rock e metal all’inizio degli Anni Duemila catapultò la band finlandese in cima alle classifiche internazionali, permettendo a Lauri Ylönen e soci di crederci, anche se solamente per una stagione discografica.

“One hit wonder”: così gli inglesi chiamano quelli come i Rasmus, una meteora che sorvolò la scena europea per qualche mese, prima di sparire nel nulla. Vent’anni dopo – diciannove, per l’esattezza – rieccoli: sarà la band di “In the shadows” a rappresentare la Finlandia all’.Eurovision Song Contest 2022, in programma dal 10 al 14 maggio a Torino dopo la vittoria dei Maneskin l’anno scorso a Rotterdam. Helsinki continua a puntare sul rock, per l’Eurovision: i Rasmus ricevono idealmente la bandiera finlandese – in passato portata orgogliosamente sul palco della kermesse continentale anche da gruppi come i Lordi, che vinsero nel 2006 – direttamente dalle mani dei Blind Channel, una delle proposte più interessanti dell’Eurovision dell’anno scorso, dove con la loro “Dark side” rappresentarono una sorta di alternativa ai Maneskin e alla loro “Zitti e buoni” (arrivarono sesti in classifica, quarti per il televoto).

La collaborazione con Desmond Child

Lauri Ylönen e soci sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria di Uuden Musiikin Kilpailu 2022, il concorso interno con il quale la Finlandia sceglie il proprio candidato per l’Eurovision Song Contest. La finale si è svolta ieri a Turku: i Rasmus, tra i sette finalisti, hanno messo d’accordo televoto e giuria, conquistando il pass per Torino. Sul palco del PalaAlpitour, che ospiterà l’edizione 2022 della kermesse, condotta da Laura Pausini, Mika e Alessandro Cattelan, la band finlandese suonerà “Jezebel”, il brano con il quale ieri sera ha vinto all’Uuden Musiikin Kilpailu.

Un pezzo che suona quasi come una versione evoluta di “In the shadows” di vent’anni fa: chitarroni graffianti, basso, batteria, ma anche sintetizzatori che strizzano l’occhio ad atmosfere classiche. Con un ritornello che rende il brano un banger totale, perfetto per essere cantato a squarciagola nelle arene. Dietro “Jezebel” c’è lo zampino di .Desmond Child, leggenda del rock statunitense che nel corso della sua carriera fino ad oggi ha contribuito al successo di hit come “Livin’ on a prayer”, “Bad medicine” e “You give love a bad name” dei Bon Jovi, “Angel” e “What it takes” degli Aerosmith, “I was made for lovin’ you” dei Kiss, collaborando anche con Alice Cooper, Richie Sambora, Steve Vai, Joan Jett, Robbie Williams, Dream Theater, Scorpions, Sebastian Bach.

Gli ingredienti per vincere

Gli ingredienti per mettere i bastoni tra le ruote a Mahmood e Blanco, considerati dagli scommettitori i principali candidati alla vittoria con la loro “Brividi” insieme agli ucraini Kalush Orchestra (anche in seguito allo scoppio del conflitto con la Russia e alla decisione dei tre componenti della band di arruolarsi nell’esercito), ci sono tutti. Il testo di “Jezebel”, ispirato al personaggio biblico di Gezabele, parla di “una donna che prende ciò che vuole, senza chiedere: uno spirito libero”.

Lauri Ylönen, che all’epoca di “In the shadows” aveva 22 anni e oggi ne ha 42, ha parlato del brano come di “un omaggio e un tributo alle donne forti di oggi, che sono padrone di sé stesse, della loro sensualità e della loro sessualità, determinate”. L’annuncio della partecipazione dei Rasmus all’Eurovision Song Contest ha fatto salire di molto le probabilità di vittoria della Finlandia: Lauri Ylönen arriveranno a Torino per giocarsela, ma per arrivare in finale dovranno prima superare le semifinali (solo Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, le cosiddette “big five”, le cinque nazioni che per prime sostennero economicamente l’Ebu, l’Unione europea di radiodiffusione, accedono di diritto alla finale).

Che fine avevano fatto?

Sbagliato parlare di rinascita, perché in fondo in tutti questi anni trascorsi dal successo di “In the shadows” i Rasmus – che a ottobre saranno in concerto in Italia – hanno continuato a fare musica come se niente fosse, senza mai restare con le mani in mano, anche se nessuna delle loro canzoni è riuscita a replicare il successo della hit del 2003. L’ultimo album della band, “Dark matters”, risale al 2017. “In the shadows” nel frattempo ha superato quota 100 milioni di streams a livello mondiale su Spotify.