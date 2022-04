Canzoni italiane: “Un senso” di Vasco Rossi

“Un senso” di Vasco Rossi

da BUONI O CATTIVI, EMI, 2004

Si può obiettare al Vasco Rossi degli anni Duemila di aver arrotondato i toni corrosivi che hanno caratterizzato i suoi primi vent’anni di scrittura. È un’obiezione parzialmente corretta: canzoni come “Basta poco” (2007) o “La fine del millennio” (1999, poi pubblicata nel 2002), in realtà riservano sguardi molto velenosi alla società. Al massimo Vasco ha limato il gusto per la provocazione, ma è un passaggio naturale: tanto la sua musica è un atto di comunicazione diretta tra l’uomo-artista che guarda il mondo e le relazioni nel suo evolversi, sempre alla luce del suo vissuto, tanto l’ingresso nell’età adulta non poteva che consegnarci un modo di fare canzoni più tenue, più spesso malinconico, mai domo o appagato, ma al contempo più lucido.

Semmai Vasco è diventato un’opera oltre le sue canzoni, che testimonia al suo pubblico il fatto stesso di essere arrivato fin lì, sempre insieme a loro. Ecco perché i suoi lavori più rilevanti dopo il Duemila sono proprio i suoi mega-concerti, le poche date costruite sempre più attorno all’idea del mega-raduno, del pellegrinaggio per ottenere la grazia dalla santità del rock italiano che sta lì, con la sua figura più che con la sua scaletta, in fondo sempre simile a se stessa sebbene mai uguale, a dire che in fondo tutto è possibile, io ci sono e resisto, credeteci anche voi. E avremo la grazia, vedremo l’alba (chiara, il bis irrinunciabile).

“Un senso” è la canzone che celebra l’approdo in questa fase. Ballata rock a trazione pianistica che si schiude, per eccellenza, su un assolo di puro arena-rock, può vantare la musica cristallina scritta con Gaetano Curreri e Saverio Grandi, un’armonia semplice e circolare coerente con l’approccio lirico del brano, basato su ripetizioni e ricombinazioni. I versi infatti sono praticamente un unico periodo ripetuto con il solo complemento di vantaggio a variare (“voglio trovare un senso a questa sera/vita/storia/voglia/situazione/condizione/tante cose / anche se questa xxxx un senso non ce l’ha”) mentre il ritornello resta sempre uguale. questo gioco di minime variazioni che ogni volta trasla il senso complessivo è funzionale a conseguire un obiettivo preciso: l’universalità del messaggio, la possibilità che chiunque vi specchi le proprie afflizioni, la sofferenza, i dilemmi esistenziali.

“Un senso” è così generica che è onnicomprensiva; ci si può identificare con il Vasco che si domanda qual è il senso dell’amore, del desiderio, del dolore e della depressione, come della morte. “Tante cose”, le chiama Vasco alla fine, concedendosi una funambolica sìnesi, dove il plurale del soggetto (“tante cose”) diventa singolare nel suo verbo (“non ce l’ha”). Il ritornello, puro Vasco-pensiero, certifica il rifiuto di credere a una predestinata causalità del tutto (“Sai che cosa penso / che se non ha un senso / domani arriverà / domani arriverà lo stesso”); ma invece che trarne amarezza si apre alla possibilità, con la serenità matura di chi non si introflette anche quando è a pezzi: “Senti che bel vento” è una folata di incoraggiamento puro.

Allora ecco perché “Un senso” è diventato l’ultimo classico del Vasco recente: perché è una brezza di speranza nella forma di una musicalità pura, da sprigionare in quelle rare e preziose occasioni in cui un popolo sperduto e afflitto riesce a ritrovarsi ancora dentro uno stadio, davanti al Santo. Di questo pubblico pagante e non, Vasco è megafono: tutto vale, e tutto è dentro “Un senso”, ci siamo tutti, perciò piangete pure e alzate l’urlo, “domani arriverà lo stesso”.

(di Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Saverio Grandi / © EMI/Giamaica)

La scheda è tratta, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, da “Unadimille – 1000 canzoni italiane dal 2000, raccontate”, edito da Arcana, al quale rimandiamo per le altre 980 schede.

