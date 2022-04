Canzoni italiane: “Mi sono rotto il cazzo”, Lo Stato Sociale

“Mi sono rotto il cazzo” di Lo Stato Sociale

da TURISTI DELLA DEMOCRAZIA, Garrincha, 2012

Pochissimi artisti dopo il Duemila hanno causato reazioni violentemente divisive come quelle che hanno accolto dal principio Lo Stato Sociale. Le critiche hanno toccato qualsiasi aspetto: le non eccelse qualità tecnico/vocali, sempre ammesse dal gruppo; la presunta assenza di contenuti reali camuffata da impegno; la supposta “furbizia” (ma che termine detestabile, che presuppone che qualsiasi ricerca di effetto sia in malafede); e poi, quando Lo Stato Sociale è diventato un fenomeno nazional-popolare, l’immancabile refrain sull’indipendenza tradita. Sono posizioni fondate da una certa focale, ma che al contempo si sfaldano di fronte al fatto che Lo Stato Sociale sia il paradigma per eccellenza della trasformazione avvenuta nella scena indie tra anni zero e anni Dieci: l’autoproduzione che svicola gli artisti dalla mediazione di figure un tempo indispensabili per fare musica, mentre i social media diventano formidabili canali per arrivare direttamente al pubblico, imponendo un’identità magari sgrammaticata e spigolosa e rapsodica ma portatrice di un’autenticità inedita.

Tutto ciò, nella band nata da un trio di dj della bolognese Radio Città Fujiko (compreso l’attore Lodo Guenzi), è tradotto in musica con aderenza impressionante: i testi fluviali e irregolari, come post scritti di getto; le basi elettroniche quadrate e lo-fi come un’evoluzione spuria della strada segnata dagli Offlaga Disco Pax; l’indole provocatoria e cazzara al contempo, praticata con adesione nella certezza di essere destinata ad attirare veleni (con un retaggio della lezione di Freak Antoni, altro faro bolognese). E soprattutto i temi, politici come non accadeva da tempo, che però Lo Stato Sociale equilibra con affondi nella vita sentimentale 2.0, tra sfighe vere e presunte, cinismi da provincia che si finge metropoli e amore ai tempi dell’Ikea.

Uscito per Garrincha, che sul gruppo investe il suo salto a realtà centrale dell’indie italiano, TURISTI DELLA DEMOCRAZIA (citazione del famigerato appellativo rivolto da Silvio Berlusconi a Martin Schulz all’Europarlamento) raccoglie canzoni già apparse in Ep precedenti e inediti: “Mi sono rotto il cazzo” diventa il manifesto della band, oltre 600 parole di un j’accuse scomposto e travolgente, che disintegra tutti: le relazioni impossibili su cui nessuno vuole più investire, le ambizioni pseudo-artistiche da hipster, le etichette indipendenti, la critica musicale; e poi il PD, le destre, la sicurezza come abbaglio del neofascismo, il voto moderato, la flessibilità, la crisi, il militarismo… Tutto, però, è preso di mira con una sagacia eccessiva, che pare sempre fare il verso a se stessa, parodiare proprio chi dichiara di non poterne più di qualcosa affermandolo: è l’ambiguità della band, il bersaglio preferito dai suoi hater, che invece Lodo e compagnia imbracciano come un’arma, certi che ci si possa non prendersi sul serio facendo di tutto per sembrare serissimi.

Al punto che alla fine la mano rovescia la pistola contro lo stesso io narrante: “Mi sono rotto il cazzo anche di me stesso / che mi conosco fin troppo bene / e ho ancora tutta la vita davanti”. Su quel filo gracile ma solido tra intenzione e parodia, rivoluzione e aperitivo a parlare di rivoluzione, scemenza e ironia geniale, si schiantano le battaglie sgonfie e annichilite della serissima musica degli anni zero: da qui in poi niente sarà come prima. Ridere o invecchiare.

(di Alberto Cazzola, Francesco Draicchio, Lodovico Guenzi, Alberto Guidetti, Enrico Roberto, Matteo Romagnoli / © EMI)

La scheda è tratta, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, da “Unadimille – 1000 canzoni italiane dal 2000, raccontate”, edito da Arcana, al quale rimandiamo per le altre 980 schede.

