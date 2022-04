Canzoni italiane: “Ecco” di Niccolò Fabi

“Ecco” di Niccolò Fabi

da ECCO, Universal, 2012

Nell’estate del 2010 Niccolò Fabi racconta, sul suo profilo Facebook, la tragica morte della figlia di due anni Olivia, per un male. “Inutile dirvi che fino a quando non avrò trovato un modo per trasformare questo dolore e dare un senso costruttivo a questo incubo, il palcoscenico sarà l’ultimo posto in cui desidererò stare”, scrive. Un anno prima, nella lunga “Attesa e inaspettata”, da SOLO UN UOMO, cantava così la sorpresa della paternità: “Come cambia il peso delle cose / il valore del denaro / della forza delle braccia / del pianto e del sorriso / del sonno e del risveglio”. nella stessa estate, due mesi dopo, Fabi e la compagna Shirin Amini danno vita a PAROLE DI LULÙ, un live che raccoglie l’adesione di oltre cinquanta artisti e che dà il via all’attività di un’omonima fondazione benefica.

È il primo passaggio verso ciò che Fabi aveva anticipato come filtro per leggere l’evento: la traduzione costruttiva di un incubo, la generazione creativa come ribaltamento del buio. Il punto di completamento del processo, la soglia da varcare, è ECCO, il primo album pubblicato dopo il lutto, intitolato partendo dalla sua tesissima title track. Il testo è costruito per brevi sequenze di movimenti asciutti e cristallini, come fossero riprese al ralenti nel tentativo di ritornare all’origine, invertire il corso degli eventi, ripristinare l’integrità dove oggi c’è la rottura: “I pezzi di vetro sparsi per terra / tornano di nuovo vicini / risalgono l’aria / sullo scaffale riappare un bicchiere”. È una concretezza paradossalmente immateriale, la trasposizione irreale di un auspicio, sospesa nel tempo della mente. Suggellata, sempre, da quell’“ecco”: parola magica, interiezione rituale, un bisbiglio come un complimento rivolto a se stesso per esser riuscito in questa rielaborazione della realtà, ma fatto sottovoce, quasi di istinto, quasi un commento del pensiero scappato ad alta voce.

La ritmica viaggia su un tempo innaturale, una deformazione, l’impressione netta, ricercata, che manchi qualcosa, “un tempo dispari un po’ ‘incespicante’: per contrasto lì parlo della possibilità acquietante di comprensione, di far tornare pari qualcosa che in realtà è dispari; mentre nella seconda parte, su un tempo pari, c’è la difficoltà” (intervista di Paolo Talanca). Nel ritornello tutto torna quadrato, in 4/4, la bolla esplode in mille pezzi, frammenti e briciole riempiono l’aria e tutto è immerso nel concreto quotidiano, con il suo strazio, il dolore, l’energia primigenia, quella indistruttibile, come in una profezia: “Io certo non ti lascerò mai andare / ecco / di certo non ti lascerò sparire / ecco / ecco”. È una tensione abnorme, sovrumana, indicibile. Si resta attoniti.

Progressivamente le immagini, da un livello di astrazione alto, si avvicinano a delineare i tratti distintivi di un personaggio che possiamo riconoscere, seppur avvolto nel fumo: l’uomo di fronte alla ricerca del punto di ricongiunzione, la possibilità non di un passare sopra o mettersi alle spalle quel che è stato, ma di chiudere il cerchio, far confluire la fine nella nascita, la morte nella vita, il dolore totale e assoluto con la gioia della vita: “L’uomo vecchio con le sue rughe / sta aspettando le ultime ore / e un attimo prima di chiudere gli occhi sente di nuovo un vagito / ecco”. Ecco è la scrittura musicale che cerca la velocità del mistero, la intercetta, ne diventa risonanza. È il capolavoro inaccessibile di Fabi, in cui non si entra, da cui ci si lascia assorbire. Targa Tenco per il miglior Album nel 2012.

(di Niccolò Fabi / © BMG/Ovest)

La scheda è tratta, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, da “Unadimille – 1000 canzoni italiane dal 2000, raccontate”, edito da Arcana, al quale rimandiamo per le altre 980 schede.

(C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.