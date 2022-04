Canzoni italiane: “La mia signorina” di Neffa

“La mia signorina” di Neffa

Per gli ascoltatori più sensibili alle vibrazioni black, il Duemila è cominciato con quello che tuttora qualcuno considera come un affronto, un bruciante tradimento. O peggio: la pietra tombale di un momento d’oro ormai declinante per la musica ‘altra’ del Paese, quegli anni novanta della prima grande scuola del rap italiano ma anche del glorioso rock alternativo, cioè il tempo in cui la musica italiana ha fatto un urgente e atteso bagno nell’internazionalizzazione del sound con l’obiettivo di sprovincializzarsi, almeno un po’. Un’illusione di innovazione, in verità, che fu gonfiata e forata proprio dagli stessi artisti rap, ritrovatisi nel giro di pochi anni più a contemplare le ceneri di una rivoluzione mancata (ma raccontata con drammatico fervore nell’imprescindibile FOTO DI GRUPPO di Bassi Maestro nel 1998).

Dunque a certificare il tonfo è proprio il maggiore responsabile di questa evoluzione: dopo aver praticamente accompagnato nel mondo dei grandi il rap italiano, attraverso una sequenza di lavori di mole artistica impressionante – SxM a firma Sangue Misto, ASPETTANDO IL SOLE, 107 ELEMENTI e CHICOPISCO – che gli valgono la certificazione di nome-chiave per la scena, evolver incontrastato, modello, maestro, eccetera eccetera, ebbene dopo tutto questo Neffa prende riconoscimenti, traguardi e attribuzioni ormai consolidate, le accartoccia e – secondo la vulgata – le getta nella spazzatura. Con una motivazione abbagliante: non sono questo, io.

ARRIVI E PARTENZE viene pubblicato nel 2001 lasciando interdetti alcuni e sconcertando tanti altri. “Un fallimento. Insopportabile” («Kalporz»). “Mi viene il vomito. Candidato a peggior disco dell’anno” («Rockit»). Anche chi assume posizioni meno partitiche, resta in parte perplesso, come è comprensibile che sia: ARRIVI E PARTENZE non solo è un disco di canzoni-canzoni, ma lo è di una particolare specie, rapsodica, frammentaria, incantato tra episodi semi-strumentali che sembrano musica di accompagnamento per l’ingresso di bizzarre figure neo-vintage-funk e innodie pop di una solarità raggelante, come un fascio di luce torrida concentrato d’improvviso su una povera pianta da appartamento. In pochi si concentrano sull’intenzione musicale concreta dell’album, certamente trainati dal livore, proiettato sull’artista ma in realtà facendo specchio della propria delusione per la constatazione che un tempo è davvero finito, certificato dall’ineluttabilità dell’approdo commerciale.

Come ha fatto notare Francesco Farabegoli, più di un decennio dopo, più che un calo improvviso di ispirazione, il problema è che “Neffa fino a CHICOPISCO ha dato semplicemente troppo alla musica pop italiana: potremmo fare una sommaria stima e concludere che, eccezion fatta per le chitarre e la gente che ha collaborato con lui fino al 2000, la somma del valore artistico di ogni artista italiano in attività non arriva al valore artistico della discografia di Neffa. Più o meno.” («Bastonate»)

Può darsi che ci sia stato anche il desiderio concreto di distruggere tutto, mosso da un ragionamento in parte irrazionale, una coazione al recidere i rami che sembravano secchi e ripartire (quasi) da zero. In ogni caso, fu un bel colpo, soprattutto sul fronte del pubblico: “Facevo 20 spettatori nei posti che ne tenevano 2000”, ricorderà Neffa a Sandro Giorello in un’intervista del 2013.

E poi c’è il discorso musicale. Oggi ARRIVI E PARTENZE sembra un disco-workshop, un lavoro depressurizzato in termini di composizione, in cui fare emergere atmosfere e mood, lasciando che le radici funk che fino a CHICOPISCO erano tagliuzzate e incastonate nelle architetture rap potessero ora germogliare libere. È tempo per Neffa di compiacersi di un caldo piano Rhodes che fa scale blues, di ondeggiare al passo lounge di un motivetto ruffiano alla Piero Piccioni come “Laura” o di gigioneggiare immaginandosi come un Gregory Isaacs all’italiana (“Ti perderò”). Di iniziare a cantare, paradossalmente, cantando pochissimo: ARRIVI E PARTENZE è molto più musica senza voce che il contrario.

Tutto ciò tradisce sia passione personale per suoni che la sua discografia non aveva mai posseduto o al massimo potuto esplorare senza condizionamenti, e questo ha a che fare – per buona pace dei fan rap – con la libertà, ma anche un uso del mezzo decisamente ironico, una sorta di parodia consapevole del ‘cantante popolare’ all’italiana che Neffa mette in atto spesso, o con emulazioni paradossali (come quando fa finta di essere Adriano Celentano) o semplicemente difettando in intensità drammatica, facendo attenzione che le sue canzoni non le si possa davvero prendere troppo sul serio.

Esempio perfetto è “La mia signorina”, pietra dello scandalo, simulacro del tradimento e forse il più importante successo commerciale di Neffa. Assurdamente in anticipo con il recupero dello Stax soul che Amy Winehouse e Mark Ronson renderanno trend globale cinque anni dopo, “La mia signorina” è un sonnolento divertissement che prende tutti i possibili cliché del genere e li catapulta in un contesto tricolore. Talmente calligrafico da eguagliare certe hit di northern soul britannico degli anni Ottanta, Neffa sciorina rimbalzi sul rullante, ance e coretti ammiccanti come un Sam Cooke al rallentatore, come sotto effetto di stupefacenti. Il richiamo alle droghe non è casuale: oggi fa sorridere, ma c’è davvero chi per mesi, se non anni, ignorò che “la signorina” fosse la marijuana, dando per scontato che il testo fosse una sciocchezzuola amorosa su una “lei che brucia sempre”, “l’unica che è vera veramente”.

Tale è la nonchalance con cui Neffa imbastì il gioco di ambiguità semantica, nonché la spudoratezza che guida la semplificazione dei versi, inverosimile da credere per un padre fondatore del rap italiano, che è impossibile non vedere quanto ridanciano fosse il disegno complessivo. E insieme quanto fosse serissimo: una sfida alle aspettative di purismo, evoluzione e aderenza a un codice di condotta utilizzando proprio le modalità espressive più impensabili, un passo prima del banale, certamente all’opposto del pirotecnico, del virtuosismo, della densità tematica. Un gesto iconoclasta contro un decennio: “La mia signorina” è la vera fine degli anni Novanta.

Considerato tutto ciò che aveva pubblicato fino ad allora, neffa è riuscito a sgattaiolare via verso una libertà creativa seminando ogni dovere. In giro per i vari Festivalbar, tutto doveva sembrare davvero uno choc per chi ascoltava e si chiedeva ‘quel Neffa?’, nutrendo il sospetto – oggi diremmo – di un trollaggio spregiudicato, una presa per i fondelli in salsa Sixties. E invece oggi sappiamo che quello era solo il punto di partenza per una storia totalmente diversa, e sappiamo anche che senza lo choc di un avvio così ironico e paraculo probabilmente ci saremmo sentiti costretti a prenderlo sul serio da subito, e chissà che noia. Invece, assorbito lo choc, “La mia signorina” è una delle poche hit universali di tutto il post Duemila, che vive a prescindere dal suo tempo. Uno stallo riuscito, una fuga di elio a cavallo del millennio ma buona per tutte le stagioni, esalata nei secoli dei secoli da un Wilson Pickett strafatto. Pop porra.

La scheda è tratta, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, da “Unadimille – 1000 canzoni italiane dal 2000, raccontate”, edito da Arcana, al quale rimandiamo per le altre 980 schede.

