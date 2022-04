Canzoni italiane: “7 miliardi” di Massimo Pericolo

“7 miliardi” di Massimo Pericolo

da SCIALLA SEMPER, Pluggers/Lucky Beard Rec, 2019

Come sempre, quando un nuovo movimento nato ai margini della scena mainstream viene assorbito da essa, l’impatto dell’onda di novità si esaurisce e la moltiplicazione di proposte satura il mercato, finché la componente irriverente scompare del tutto. E in quei momenti, paradossalmente, capita di sentirsi nuovamente rinfrancati da proposte che rappresentano proprio ciò che la sbornia di novità ha quasi fatto fuori, come se alla fine si desiderasse un ritorno alla “sostanza”, dopo la foga della rottamazione. È accaduto con la trap in Italia: ammansita dall’urgenza dell’industria di generare rapidamente un nuovo campionario di icone per i più giovani, ha disciolto la sua forza d’urto in una miriade di proposte tutte uguali, un intasamento che oggi rischia di lasciar disorientati anche i talenti più dotati.

E così in Italia, nel 2019, il nome nuovo che ha fatto convergere l’attenzione di critica e pubblico è uno che ha riportato il rap alla natura di racconto del disagio brutale e senza mediazioni, abrasivo, netto e disturbante: Massimo Pericolo, cioè Alessandro Vanetti da Brebbia, come si legge facilmente nella tessera elettorale che brucia nella prima scena del video di “7 miliardi”. Scoperto da Phra dei Crookers, che lo produce con Nic Sarno, Massimo Pericolo ha composto la canzone più dura e spietata che si potesse ascoltare da tempo, anche nel rap. “7 miliardi” è un banger a struttura trap ma dal suono allarmante e chiassoso, in cui la voce iper-distorta e livorosa sovrasta con virile senso del dominio un beat disturbante, che evoca pattuglie in servizio in quartieri marginali, periferia minacciosa e un generale senso di tensione sociale che sta per deflagrare.

Il testo va oltre il consueto sfottò del rap, imponendo con il suo flow lento e ben scandito lapidarie prese di posizione, in cui tuttavia si percepisce lo scalpello della vita, così appuntito e costante da consentire una resistenza assoluta: “Mi arresti, ma tanto non parlo / non conosco la lingua dei porci / l’alcool ci rende più forti / l’amore ci ha reso più stronzi”. non c’è gigioneria da playlist Spotify, non c’è il gioco vuoto del virtuosismo da rapper (“Fotte un cazzo di fare gli incastri”): qui tutto è vita che parla, realness, come era il rap delle origini (già).

Dentro Massimo Pericolo c’è la tempra dei mesi in carcere, il pragmatismo crudele della vita non della periferia metropolitana, ma di una provincia ancora più disossata (“Sul tuo mutuo del cazzo ci sputo”). C’è, in particolare, e forse è la componente che lo rende più contemporaneo in assoluto, e paradossalmente è quella che riporta anche al tempo del rap più antagonista, soprattutto all’era del Truceklan, un rifiuto sostanziale per le istituzioni, le forze dell’ordine, l’ingiustizia sociale di Stato (i casi Cucchi e Uva, ripresi esplicitamente dal video del brano), che Massimo Pericolo condensa, con abbagliante senso della sintesi, in un distico che parla di gioventù rubata e vulnerabilità: “Ma voi di che cazzo vi fate / per mandarmi in galera d’estate?”.

Ovviamente, come l’album d’esordio SCIALLA SEMPER già dà l’idea di aver compreso, Massimo Pericolo diventerà una certezza solo se sarà qualcosa di più che questo inno di rabbia sociale. Ma per ora basta l’ebbrezza dello choc, la sensazione di aver trovato il lembo da cui sollevare di nuovo il velo di artificio nel rap, scoprendo la verità.

(testo: Alessandro Vanetti, musica: Francesco Barbaglia, Nicola S. P. Demaria / © OFF/Oyez/Peermusic/Pluggers).

La scheda è tratta, per gentile concessione dell’autore e dell’editore, da “Unadimille – 1000 canzoni italiane dal 2000, raccontate”, edito da Arcana, al quale rimandiamo per le altre 980 schede.

